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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
OpenAI утверждает, что Илон Маск сам поддержал идею перехода стартапа на коммерческие рельсы
В далёком 2015 году, но потом поссорился с руководством компании.

На определённом этапе развития Илон Маск (Elon Musk) участвовал в становлении стартапа OpenAI, который пару лет назад представил нашумевший чат-бот ChatGPT и придал сильный импульс развитию систем генеративного искусственного интеллекта. Приписываемые руководству OpenAI попытки перевести стартап на коммерческие рельсы Маск публично осуждает, но Bloomberg утверждает, что представители этой компании недавно опубликовали раннюю переписку с миллиардером, из содержания которой становится ясно, что он на определённом этапе считал разумной идею преобразования организационной структуры OpenAI в более привычную для коммерческой компании.

Источник изображения: Allison Robbert, AFP

Эти факты вскрылись на фоне попыток Илона Маска запретить OpenAI доводить реструктуризацию до конца через суд. Текущую мотивацию Маска легко объяснить, ибо он просто боится, что поддерживаемый Microsoft и другими инвесторами OpenAI превратится в отраслевого гиганта, который просто раздавит конкурентов на рынке ИИ, включая собственный стартап Маска xAI, который был основан в прошлом году.

Как позволяет понять переписка между Маском и одним из основателей OpenAI Сэмом Альтманом (Sam Altman) от 2015 года, ещё до основания компании первый склонялся к идее формирования более привычной корпоративной структуры, в которой коммерческая составляющая существовала бы параллельно некоммерческой. Формально, Маск даже предлагал зарегистрировать коммерческую структуру OpenAI в штате Делавэр, к чему в итоге сейчас и стремится действующее руководство компании. Представители Маска даже успели в 2017 году зарегистрировать в штате коммерческую структуру Open Artificial Intelligence Technologies, по итогам 2018 года она даже успела отчитаться о налогах. По мнению OpenAI, позиция Маска резко изменилась после того, как ему не удалось заполучить контроль над компанией и основной пакет акций. Реструктуризация OpenAI на данном этапе, как считается, призвана привлечь к компании новых инвесторов. Маск оспаривает это решение с переменным упорством с февраля текущего года. Текущий иск Маска против OpenAI будет рассматриваться судом в середине января в Калифорнии.

#илон маск #openai #судебное разбирательство
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