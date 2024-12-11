Сколько же лет пришлось ждать этой функции.

Компания Microsoft добавила в «Проводник» Windows 11 функцию сохранения открытых вкладок. Теперь пользователям не придется заново открывать нужные папки после перезагрузки системы или случайного закрытия окна.

Ранее случайное закрытие «Проводника» с несколькими открытыми вкладками приводило к потере всей активной рабочей среды. Новое обновление для участников программы Windows Insider на канале Beta (KB5046733, сборка 22635.4580) решает эту проблему. Благодаря ему «Проводник» запоминает открытые вкладки и восстанавливает их при следующем входе в систему.

Для активации функции необходимо включить опцию «Восстанавливать предыдущие окна папок при входе в систему» в настройках «Проводника». Пока неизвестно, когда данное нововведение станет доступно всем пользователям Windows 11.