Для создателей познавательных видео.

Автоматическая генерация субтитров и даже перевод их содержимого на другие языки уже давно доступны пользователям YouTube, но функцию голосового дубляжа видеороликов материнская компания Google до сих пор тестировала лишь на ограниченном количестве каналов. Как отмечает TechCrunch, сейчас их количество может вырасти до сотен тысяч, поскольку YouTube открыла доступ к опции автоматического голосового дубляжа авторам видеороликов познавательного характера.

Источник изображения: TechCrunch

Кулинарные блогеры и наставники по секретам домоводства теперь могут воспользоваться данной функцией, чтобы перевести свои материалы на английский, французский, немецкий, португальский, испанский, хинди, индонезийский, итальянский и японский языки. Генерируемый Google Gemini голос автора на других языках пока не передаёт эмоции и не соответствует оригиналу тембрально, но компания надеется в дальнейшем исправить этот недочёт. Кроме того, к голосу при дубляже будут добавляться и исходные окружающие звуки, создавая полноценную дорожку на другом языке.