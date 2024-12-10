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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
В Windows 11 появится улучшенный индикатор батареи — как у смартфонов на базе Android
Цветовое кодирование и не только.

В Windows 11 появится новый, более удобный индикатор заряда батареи для ноутбуков. Как сообщает Neowin, Microsoft включила обновлённый индикатор в тестовую сборку 2510 (версия 26120) для участников программы Windows Insider на канале Dev.

Новый индикатор крупнее текущего значка и более информативен благодаря использованию цвета. Вместо черно-белого изображения с небольшими символами (молния для зарядки и сердце для умной зарядки) новый индикатор становится зелёным во время зарядки и жёлтым при активации режима энергосбережения.

Пока новый дизайн отображается только на панели задач, на экране блокировки остаётся старый. Ожидается, что после тестирования новый индикатор появится и на экране блокировки. Дата выхода обновлённого индикатора для всех пользователей Windows 11 пока неизвестна.

Сборка 2510 также включает ряд других нововведений, в том числе новые функции для компьютеров с Copilot+ на базе процессоров AMD и Intel.

#microsoft #windows 11 #операционные системы
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1050ти и сейчас с любым процом уровня i5 и выше, 60 кадров в танчиках 1080р на высоких-ульра дает. Вот бы все старые карты игнорировали в последних играх "новые" эффекты - и менять не надо было.) Ты...
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Дмитрий
12:22
на проводах гораздо больше потерями исчезает. и воздух в тюрьму не сажают. Вопрос что совок мог себе позволить такое, тратя 40% на ввп. а сегодня даже если брать 2021 год то нет. внезапно.
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