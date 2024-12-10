Цветовое кодирование и не только.

В Windows 11 появится новый, более удобный индикатор заряда батареи для ноутбуков. Как сообщает Neowin, Microsoft включила обновлённый индикатор в тестовую сборку 2510 (версия 26120) для участников программы Windows Insider на канале Dev.

Новый индикатор крупнее текущего значка и более информативен благодаря использованию цвета. Вместо черно-белого изображения с небольшими символами (молния для зарядки и сердце для умной зарядки) новый индикатор становится зелёным во время зарядки и жёлтым при активации режима энергосбережения.

Пока новый дизайн отображается только на панели задач, на экране блокировки остаётся старый. Ожидается, что после тестирования новый индикатор появится и на экране блокировки. Дата выхода обновлённого индикатора для всех пользователей Windows 11 пока неизвестна.

Сборка 2510 также включает ряд других нововведений, в том числе новые функции для компьютеров с Copilot+ на базе процессоров AMD и Intel.