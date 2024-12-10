Образование же!

Российский сервис для образовательной коммуникации «Сферум» подвёл итоги 2024 года. Платформа достигла отметки в 30 миллионов пользователей, среди которых 20 миллионов учащихся различных учебных заведений, 2,1 миллиона педагогов и 8 миллионов родителей. Сервисом пользуются около 80 тысяч образовательных организаций, охватив почти 100% российских школ, техникумов и колледжей.

Одним из наиболее востребованных инструментов «Сферума» стали групповые звонки для онлайн-уроков и родительских собраний. Средняя продолжительность звонка в 2024 году составила 36 минут, увеличившись на 3 минуты по сравнению с предыдущим годом. Суммарная длительность звонков в пиковый месяц достигла впечатляющих 1038 лет. Десятка регионов-лидеров по активности в «Сферуме» в декабре включает Томскую, Самарскую, Курскую, Липецкую, Кировскую, Амурскую и Тамбовскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также республики Башкортостан и Кабардино-Балкарию. В 85 регионах России реализована интеграция «Сферума» с электронными журналами и дневниками, что позволяет пользователям переходить в сервис непосредственно из ЭЖД.

Сферум реализовал ряд социальных проектов, включая интеграцию с программой «Пушкинская карта», которой воспользовались более 70,5 тысяч человек в ноябре. Совместно с Форумом классных руководителей запущен проект «Дружба классами», позволяющий ученикам из разных городов находить друг друга по интересам. Также Сферум запустил бесплатный онлайн-курс повышения квалификации для педагогов «Педагог настоящего: как учить и учиться в современном мире» при поддержке Министерства просвещения РФ. Сервис выступил партнером «Битвы мини-роботов» в рамках международного чемпионата «Битва роботов», проводимого при поддержке Минцифры России.