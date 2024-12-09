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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Итоги года от «VK Видео»: месячная аудитория выросла до 72,2 млн человек, суточный рекорд просмотров достиг 2,9 млрд
«Топы» ожидаемые: шоу «Натальная карта», блогер A4 и Антон Шастун.

Платформа «VK Видео» отчиталась о результатах 2024 года: суточный рекорд просмотров достиг 2,9 млрд, а количество установок приложения на различных устройствах превысило 44 млн с момента запуска в сентябре 2023 года. По данным Mediascope, месячная аудитория сервиса выросла до 72,2 млн человек.

Число авторов, публикующих оригинальный контент, увеличилось на 52%. Количество подписок на их страницы выросло в 3,5 раза. Зрители всё чаще отдают предпочтение просмотру видео на Smart TV — доля таких просмотров на платформе составляет более 30%.

По данным «VK Видео», наибольшую популярность среди авторов смог завоевать Азамат Мусагалиев, чей контент собрал 451 млн просмотров. Второе место у блогера Влада А4 (300 млн просмотров), на третьей строчке — Антон Шастун.

Самым обсуждаемым шоу стала «Натальная карта». Выпуск с участием Сергея Бурунова собрал 15,9 тысячи комментариев. Также в лидерах по числу комментариев (152 тыс.) оказалось сообщество о китайской гимнастике, проекты «Импрокома» и ролики тренера Олега Попова. Видео о поп-культуре и Юрии Гагарине от VK Гида обсуждали 13,9 тысячи зрителей. А ролик «КТО ИЗ А4 ЧЕЛЛЕНДЖ» набрал 13,7 тыс. комментариев.

Среди сериалов лидируют первые эпизоды следующих проектов: «Подростки в космосе» (25 млн просмотров), «Амура» (13,9 млн), «Ректор» (11,9 млн), «Цербер» (11,7 млн) и «По зову сердца» (11,3 млн).

Мультфильмы на платформе также пользуются высоким спросом и собирают миллионы просмотров. В топе — «Добрая пчела. Песенка про козу дерезу!» (1,46 млн просмотров), «Лунтик и его друзья» (1,45 млн), «Барбоскины. Пчёлка» (1,39 млн), «Синий Трактор. Совушка колыбельная» (1,34 млн) и «Доктор Машинкова. Важный светофор» (1,31 млн просмотров).

Направление «Культура и искусство» на VK Видео насчитывает более 2,5 тыс. активных авторов. Среди них — сообщества по литературе, философии, истории, страницы театров, музеев и галерей. За год активность авторов выросла в 1,5 раза, ежемесячно публикуется 36 тыс. видео, а общее количество «культурных» видеороликов превышает 500 тыс.

#российское по #vk видео
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