В нынешней ситуации никак иначе.

Аэропорт «Домодедово» заменяет британскую систему управления операционной деятельностью Airport Operational Database (AODB) компании Ultra Electronics на российское решение от IPG. Этот переход обусловлен указом президента РФ об импортозамещении ПО на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) до 1 января 2025 года. Стоимость разработки подобной системы, по оценкам экспертов, может достигать 15 млрд рублей.

Новая AODB от IPG, основанная на доработанной версии PostgreSQL, интегрируется с другими российскими системами, такими как «1С ERP Billing» и модуль визуального информирования пассажиров (FIDS). Это позволит, например, отображать на табло информацию о погоде в пункте назначения при регистрации на рейс. В настоящее время ведётся настройка взаимодействия новой системы с другими производственными системами аэропорта, сообщил управляющий директор «Домодедово интегрейшн» Илья Чернякович.

IPG имеет опыт разработки ПО для крупных авиационных предприятий, включая структуры аэропорта «Шереметьево», «Пулково», «Москва Карго», а также 16 аэропортов Узбекистана. Для «Домодедово» компания ранее создала программное обеспечение для планирования сезонного расписания и центровки самолетов.

Переход на отечественные решения в сфере КИИ обусловлен рядом указов президента, направленных на повышение информационной безопасности. Несмотря на это, по данным «Ростелекома», доля иностранного ПО на объектах КИИ всё ещё составляет 30-40%. «Шереметьево» перешёл на собственную AODB «Синхрон» в 2022 году, а холдинг «Аэропорты регионов» использует системы собственной разработки, интегрированные с решениями российских разработчиков.