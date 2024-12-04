Если для вас актуально, конечно.

Социальная сеть «Одноклассники» представила обновлённую ленту рекомендаций. Теперь под каждым постом пользователей ждёт бесконечная прокрутка рекомендуемого контента, включающая тексты, фото и видео. Алгоритмы платформы анализируют активность пользователей и подбирают персонализированные рекомендации, учитывая их интересы и историю просмотров. Для тех, кто проводит в соцсети меньше времени, лента рекомендаций будет короче, но по-прежнему релевантна их предпочтениям.

В компании считают, что новый дизайн ленты выгоден как пользователям, так и авторам. Первые смогут эффективнее находить интересный контент и подписываться на группы по интересам. Вторые же получат возможность увеличить количество просмотров своих публикаций, повысить вовлечённость аудитории и расширить охват среди целевой аудитории. Таким образом, «Одноклассники» стремятся создать более динамичную и персонализированную среду для общения и потребления контента.

Директор по продукту «ОК» Александр Москвичев подчеркнул, что обновление направлено на улучшение пользовательского опыта и призвано помочь людям находить больше полезной информации. Упорядоченная лента рекомендаций упрощает навигацию и выбор интересных материалов. По словам Москвичева, компания постоянно работает над улучшением функционала соцсети, чтобы пользователи могли находить ещё больше интересного и релевантного контента.

Обновлённый интерфейс уже доступен в мобильном приложении ОК на iOS и Android, а также в веб-версии, включая сервис «Увлечения».