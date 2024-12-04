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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Одноклассники» получили улучшенную ленту рекомендаций, которая стала бесконечной
Если для вас актуально, конечно.

Социальная сеть «Одноклассники» представила обновлённую ленту рекомендаций. Теперь под каждым постом пользователей ждёт бесконечная прокрутка рекомендуемого контента, включающая тексты, фото и видео. Алгоритмы платформы анализируют активность пользователей и подбирают персонализированные рекомендации, учитывая их интересы и историю просмотров. Для тех, кто проводит в соцсети меньше времени, лента рекомендаций будет короче, но по-прежнему релевантна их предпочтениям.

В компании считают, что новый дизайн ленты выгоден как пользователям, так и авторам. Первые смогут эффективнее находить интересный контент и подписываться на группы по интересам. Вторые же получат возможность увеличить количество просмотров своих публикаций, повысить вовлечённость аудитории и расширить охват среди целевой аудитории. Таким образом, «Одноклассники» стремятся создать более динамичную и персонализированную среду для общения и потребления контента.

Директор по продукту «ОК» Александр Москвичев подчеркнул, что обновление направлено на улучшение пользовательского опыта и призвано помочь людям находить больше полезной информации. Упорядоченная лента рекомендаций упрощает навигацию и выбор интересных материалов. По словам Москвичева, компания постоянно работает над улучшением функционала соцсети, чтобы пользователи могли находить ещё больше интересного и релевантного контента.

Обновлённый интерфейс уже доступен в мобильном приложении ОК на iOS и Android, а также в веб-версии, включая сервис «Увлечения».

#социальные сети #одноклассники
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