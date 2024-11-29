По мнению заявителей, компания не вносит вклад в развитие языка и неправомерно продлила торговую марку несколько лет назад.

Сообщество JavaScript представило формальный запрос в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) с просьбой лишить Oracle прав на торговую марку JavaScript. Один из самых популярных языков программирования в мире формально принадлежит Oracle со времён поглощения Sun Microsystems в 1997 году. Однако, по мнению заявителей, Oracle не вносит вклад в развитие языка и неправомерно продлила торговую марку несколько лет назад.

За петицией в USPTO стоит Deno Land, организация, управляющая одноимённой средой выполнения для JavaScript, TypeScript и WebAssembly. Два месяца назад создатель Node.js Райан Даль и создатель JavaScript Брендан Айк опубликовали открытое письмо с призывом к Oracle отказаться от товарного знака. Письмо подписали более 14 000 человек. Райан Даль называет петицию важным шагом к освобождению JavaScript от необоснованных юридических претензий, подчеркивая, что язык программирования стал общественным достоянием.

Петиция основана на трёх аргументах. Во-первых, JavaScript стал обобщающим названием стандарта ECMAScript, используемого миллионами разработчиков независимо от Oracle. «По закону, товарные знаки, ставшие обобщающими, не могут оставаться товарными знаками», — говорит Даль.

Во-вторых, Oracle, по мнению Deno, совершила мошенничество при продлении товарного знака в 2019 году, использовав скриншоты Node.js — проекта, не имеющего отношения к Oracle, — в качестве доказательства коммерческого использования JavaScript. Наконец, Oracle не выпускает никаких значимых продуктов или услуг на основе JavaScript, что также является основанием для лишения прав на торговую марку.

У Oracle есть время до 4 января 2025 года, чтобы ответить на запрос USPTO. Райан Даль выразил надежду, что компания добровольно откажется от товарного знака. В противном случае сообщество JavaScript готово отстаивать свою позицию в суде.