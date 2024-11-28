Они успешно мимикрируют под активных работников и годами избегают внимания начальства.

Исследование Стэнфордского университета вскрыло серьёзную проблему IT-отрасли: около 10% программистов числятся в штате компаний, практически не принося пользы. Это ставит под удар эффективность систем управления персоналом и распределения ресурсов во всей экономике.

Ученые под руководством Егора Денисова-Бланша выяснили, что производительность таких сотрудников крайне низка — менее 10% от среднего показателя. Удивительно, но они успешно мимикрируют под активных работников и годами избегают внимания начальства.

Вероятно, дело в популярности совмещения нескольких должностей. Распыляясь между разными проектами, эти специалисты не могут эффективно работать ни на одном из них. Данное обстоятельство также создаёт этические проблемы и разрушает традиционные модели занятости, особенно в эру «удалёнки», которая никак не может завершиться.

Обнаружение в рамках исследования столь большого количества низкопродуктивных сотрудников требует пересмотра подходов к оценке эффективности, найму и удержанию кадров, оптимизации ресурсов и формированию новых организационных структур, исключающих злоупотребления. Задача актуальна как для бизнеса, так и для государства.

Интересно, что некоторые эксперты сравнивают этих программистов с неэффективными бюрократами. Возможно, в бюрократических системах низкая вовлеченность большинства даже полезна, предотвращая хаос. Это показывает разницу между IT-компаниями, нацеленными на результат, и бюрократией, где важнее процесс.

Проблема «скрытого балласта» — симптом изменений рынка труда: цифровизации, «удалёнки», проявления гибкости. Решение здесь должны быть комплексным, тезисно это выглядит следующим образом: усиление контроля, адаптация управления, прозрачность и ответственность.