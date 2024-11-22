К весне 2026 года, если быть точнее.

Представителям Bloomberg в очередной раз стало известно о ближайших планах Apple, которые в данном случае касаются эволюции голосового помощника Siri. Источник поясняет, что сейчас Apple в сфере работы с искусственным интеллектом в значительной степени вынуждена полагаться на решения сторонних разработчиков вроде того же ChatGPT компании OpenAI. Поступающие голосовые запросы от пользователей Siri анализирует, определяя, нужно ли направлять соответствующие команды на внутренние сервисы Apple, либо передавать в экосистему OpenAI.

Источник изображения: OpenAI

Традиционное стремление Apple к «натуральному хозяйству» должно к весне 2026 года привести к тому, что очередное поколение Siri будет построено на собственных больших языковых моделях Apple, и основная часть запросов пользователей станет обрабатываться непосредственно силами самой компании. Это должно улучшить ситуацию с защитой пользовательских данных, поскольку их не придётся передавать на сторону. Одновременно Siri научится лучше поддерживать диалоги в естественной форме, как это сейчас делают чат-боты OpenAI и Google. Соответствующие функции пропишутся в iOS 9 и macOS 16, но до пользовательских устройств на большинстве рынков доберутся не ранее весны 2026 года.