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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Игровому движку GameMaker исполнилось 25 лет
Например, Hotline Miami и Undertale сделаны на нём.

Игровой движок GameMaker отмечает 25-летний юбилей. Созданный в 1999 году голландским профессором Марком Овермарсом как образовательный инструмент Animo, он быстро эволюционировал в полноценную платформу разработки, доступную как новичкам, так и опытным разработчикам. Ключевым фактором раннего успеха GameMaker стала простота использования, позволяющая создавать игры с помощью интерфейса drag-and-drop, без глубоких знаний программирования.

В 2007 году эстафету разработки приняла компания YoYo Games, значительно расширив функциональность движка. Были добавлены кроссплатформенный экспорт, язык программирования GameMaker Language (GML) и инструменты профессионального уровня, что привело к появлению GameMaker: Studio, а затем и GameMaker Studio 2 в 2017 году. С 2021 года, после присоединения YoYo Games к Opera, движок продолжает активно развиваться, привлекая всё больше разработчиков.

GameMaker стал технологической основой для целого ряда культовых инди-игр, среди которых Hotline Miami, Undertale, Pizza Tower и другие. В рамках празднования 25-летия YoYo Games подготовила серию интервью с разработчиками этих проектов, а также объявила о сотрудничестве с Lost in Cult, планируя выпустить книгу, посвященную истории движка.

Специально к юбилею команда GameMaker создала бесплатную игру, демонстрирующую возможности платформы. Она доступна на GX.games и Steam. В ближайшее время YoYo Games также опубликует исходный код игры в качестве шаблона. Компания призывает пользователей поделиться своими историями, связанными с GameMaker, в социальных сетях, используя хештег #GM25.

В планах дальнейшего развития — расширение функциональности и повышение доступности движка. Среди ключевых направлений — GMRT (сейчас в открытой бета-версии с поддержкой WASM, Linux, macOS и Javascript), новая библиотека префабов, обновлённый редактор кода, система плагинов и многое другое. В 2025 году ожидается выход LTS-версии, включающей все обновления 2024 года. Также компания готовит изменения в системе релизов.

#программное обеспечение #opera #игровые движки #gamemaker
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