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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
VK собирается выкладывать часть своих проектов в формате Open Source
Уверенность в качестве своих продуктов — одна из причин для подобного решения.

Российский IT-гигант VK планирует масштабную публикацию своих технологических решений в формате Open Source. В открытый доступ попадут IT-системы, инструменты для разработчиков, библиотеки и даже модели искусственного интеллекта. Этот шаг, по мнению экспертов, свидетельствует об уверенности компании в качестве своих продуктов и может положительно сказаться на её HR-бренде.

Компания уже зарегистрировала домены opensourcevk.ru и vkopensource.ru, что подтверждает серьезность её намерений. VK намерена публиковать код на GitHub и, возможно, на российских аналогах. Среди планируемых к публикации проектов - не только уже известная open-source система Tarantool для обработки данных, но и инструменты для разработчиков, а также ИИ-модели.

Tarantool, разработанный VK, уже используется крупными российскими компаниями, такими как Альфа-банк, Газпромбанк, ВТБ, «Мегафон» и «Магнит». Другой пример - инструмент async-profiler для контроля эффективности инфраструктуры, который применяют Amazon, Alibaba и Intel. VK также планирует открыть исходный код модели для синтеза речи с эмоциональной окраской, представленной на конференции ISCA во Франции в 2023 году.

Стоимость разработки подобных проектов с нуля исчисляется десятками миллионов рублей и тысячами часов работы специалистов. Открывая исходный код, VK рассчитывает стимулировать инновации, повысить доверие пользователей и привлечь талантливых разработчиков.

Эксперты оценивают этот шаг как смелый и свидетельствующий о высоком качестве кода. Совместная работа с мировым сообществом разработчиков может привести к новым решениям, а открытость повысит доверие к компании.

Кроме того, это укрепит HR-бренд VK, что особенно важно в условиях конкуренции за высококлассных специалистов. Открытый код демонстрирует долгосрочные инвестиции в технологии и создает привлекательный образ для потенциальных сотрудников.

#программное обеспечение #российское по #вконтакте #vk #open source
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