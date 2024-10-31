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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Dropbox уволит более 500 сотрудников
Западные IT-компании в этом году уволили 142 532 человека.

Компания Dropbox сокращает 20% своего штата — 528 человек. Это уже второе массовое увольнение за последний год: предыдущее сокращение, связанное с переориентацией на ИИ и нестабильной экономикой, затронуло 500 сотрудников. Генеральный директор Dropbox Дрю Хьюстон сообщил об этом в обращении к персоналу.

По словам Хьюстона, рынок движется в сторону продуктов на базе искусственного интеллекта, таких как Dash, — область, в которую Dropbox инвестирует больше всего. Это, по его мнению, требует еще более активных действий, инвестиций и решительных мер. В апреле 2023 года Dropbox уже увольняла около 500 сотрудников, что составляло 16% ее рабочей силы.

Хьюстон признал, что Dropbox находится в переходном периоде. Основной бизнес компании — синхронизация и обмен файлами — «достиг зрелости», и теперь Dropbox работает над следующим этапом роста, разрабатывая такие продукты, как Dash, инструмент повышения производительности на базе ИИ с универсальным поиском в качестве основной функции.

Финансовые результаты Dropbox за второй квартал 2024 года показали выручку в размере $634,5 млн. Рост на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стал самым низким квартальным ростом в истории компании, а стоимость акций с начала года к августу упала более чем на 20%. Количество платных пользователей увеличилось на 63 000 за квартал, что составляет лишь малую долю от более чем 18-миллионной пользовательской базы.

Руководство Dropbox считает, что дальнейшее развитие при сохранении текущей структуры и уровня инвестиций невозможно. Хьюстон указал на снижение спроса и макроэкономические трудности в основном бизнесе, а также на чрезмерно сложную организационную структуру с избыточными уровнями управления.

«Хотя я горжусь прогрессом, достигнутым за последние пару лет, в некоторых областях бизнеса мы всё ещё не работаем на уровне, которого заcлуживают наши клиенты, и не показываем результатов, сопоставимых с конкурентами», — написал Хьюстон. — «Поэтому мы проводим более значительные сокращения в областях, где мы переинвестировали или работаем недостаточно эффективно, одновременно создавая более плоскую и эффективную структуру команды в целом».

В отчёте для SEC Dropbox оценила общие денежные расходы на увольнения в $63–68 млн, в основном на выплату выходных пособий, льгот и связанных с этим расходов. Всем уволенным сотрудникам будет выплачено выходное пособие в размере шестнадцати недель заработной платы, плюс одна дополнительная неделя за каждый отработанный год. Они также получат начисления по акциям за четвёртый квартал и право на пропорциональную выплату, эквивалентную их целевому бонусу за 2024 год.

Согласно данным layoffs.fyi, 484 технологические компании (включая Dropbox) в этом году уже уволили в общей сложности 142 532 человека.

#программное обеспечение #увольнения #dropbox
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