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Новости Software Игнатий Колыско
Состоялся релиз браузера Vivaldi 7.0 с переработанным интерфейсом и удобным доступом к Youtube
А ещё там есть новая функция Dashboard.

Компания Vivaldi Technologies выпустила новую, седьмую версию своего браузера. Ключевые изменения — полностью переработанный интерфейс и новая функция Dashboard. Обновления также коснулись встроенного RSS-ридера и почтового клиента.

Разработчики полностью обновили интерфейс Vivaldi. Браузер получил «плавающие» вкладки, новые иконки и темы. Для пользователей, предпочитающих компактный вид, предусмотрена настройка плотности интерфейса в меню «Настройки → Внешний вид → Плотность интерфейса».

Главное нововведение — Dashboard, централизованная панель управления. Она объединяет различные инструменты, такие как почта, календарь, заметки, задачи и RSS-ридер, в одном пространстве. На Dashboard можно добавлять виджеты веб-сайтов, настраивая его под свои потребности.

RSS-ридер теперь поддерживает отдельные папки для лент и позволяет подписываться на каналы YouTube без необходимости входа в учётную запись Google. Для Dashboard разработан специальный виджет RSS-ридера.

В почтовом клиенте Vivaldi Mail появилась функция «Перейти к последнему письму» для быстрого доступа к новым сообщениям, что особенно удобно для пользователей с большим объёмом входящей почты.

Vivaldi 7.0 также предлагает синхронизацию данных в реальном времени между несколькими устройствами. Закладки, заметки и настройки синхронизируются мгновенно. Разработчики отмечают, что новая версия браузера — это не просто обновление, а качественный скачок вперед, ориентированный на «предоставление пользователям максимального контроля над своим онлайн-опытом».

#браузеры #программное обеспечение #vivaldi #dashboard #vivaldi 7
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