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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
LinkedIn оштрафован на 334 миллиона долларов за нарушение закона о защите данных GDPR
Касается Европы, на самом деле. Но сумма внушительная.

Евросоюз продолжает ужесточать регулирование деятельности крупных технологических компаний, особенно в области конфиденциальности и защиты данных. На этот раз под удар попал LinkedIn, которому грозит крупный штраф от тех же регуляторов, что ранее привлекли к ответственности Meta и X за нарушения Общего регламента по защите данных (GDPR).

Ирландская комиссия по защите данных (DPC) наложила на LinkedIn штраф в размере 310 миллионов евро (около 334 миллионов долларов) за ненадлежащее использование данных пользователей для таргетированной рекламы.

В постановлении DPC говорится, что LinkedIn нарушил GDPR, не получив должного согласия, не имея законных интересов или договорных обязательств для обработки данных, собранных им и третьими сторонами. Напомним, что GDPR – это регламент ЕС, направленный на защиту конфиденциальности информации и безопасности данных.

Кроме штрафа, DPC обязала LinkedIn в дальнейшем собирать все данные в соответствии с требованиями регламента. Заместитель комиссара DPC Грэм Дойл подчеркнул, что законность обработки данных — основополагающий аспект законодательства о защите данных, а обработка персональных данных без надлежащего правового основания является явным и серьёзным нарушением фундаментального права субъекта данных на защиту данных.

Это решение стало результатом жалобы, поданной французской некоммерческой организацией La Quadrature Du Net еще в 2018 году. Жалоба послужила толчком к расследованию того, насколько законно, справедливо и прозрачно LinkedIn обрабатывает персональные данные пользователей. Первоначально дело было направлено во французский орган по защите данных, но позже передано в DPC, поскольку европейская штаб-квартира LinkedIn находится в Ирландии.

Ранее DPC оштрафовала Meta за нарушение GDPR в связи с хранением 600 миллионов паролей учётных записей социальных сетей в открытом виде. Также ведется расследование в отношении X по поводу практики использования данных для обучения ИИ.

Давление со стороны регуляторов, возможно, послужит сигналом для технологических гигантов о необходимости приоритетного отношения к конфиденциальности пользователей.

#социальные сети #штрафы #linkedin #gdpr
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