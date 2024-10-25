Что касается системы управления поездами с дискетами, то она там используется с 1998 года.

Система автоматического управления поездами (ATCS) метро Сан-Франциско, одна из немногих крупных систем, до сих пор использующих дискеты, наконец-то перейдёт на современные технологии. Транспортное управление города заключило с Hitachi Rail контракт на 212 миллионов долларов, предусматривающий модернизацию системы и отказ от 5,25-дюймовых дискет, используемых с 1998 года. Это часть масштабной программы обновления, общий бюджет которой составляет 700 миллионов долларов.

В 1998 году муниципальное транспортное агентство Сан-Франциско (SFMTA) стало первым в США, внедрившим систему автоматического управления поездами на основе дискет. Предполагалось, что она прослужит 20-25 лет. В 2024 году система отметила свое 26-летие.

Ещё в апреле директор SFMTA Джеффри Тамлин предупреждал о растущем риске потери данных на дискетах, что в какой-то момент может привести к «катастрофическому сбою».

К счастью для жителей Сан-Франциско, совет директоров SFMTA одобрил соглашение с Hitachi Rail, подразделением японского технологического гиганта Hitachi, которое позволит модернизировать систему.

Представитель SFMTA Майкл Роккафорте ранее объяснял принцип работы текущей системы ATCS. При въезде в метро бортовой компьютер поезда подключается к системе управления для работы в автоматическом режиме, где поезда движутся самостоятельно под наблюдением операторов. При выезде из метро соединение с ATCS разрывается, и управление переходит в ручной режим.

Помимо замены дискет, модернизация включает замену устаревшей кабельной системы, используемой для передачи данных между серверами и поездами. По словам Роккафорте, это даже более актуальная задача, чем отказ от дискет, поскольку кабели хрупкие и имеют пропускную способность меньше, чем у старого dial-up модема AOL.

SFMTA планирует, что Hitachi заменит кабели к 2028 году на систему связи, использующую Wi-Fi и сотовую связь для отслеживания поездов. Это произойдет, если план будет одобрен советом SFMTA. Замена кабелей, дискет и других устаревших технологий ожидается в 2027-2028 годах. Затем последует этап установки технологий на наземных участках. Полное завершение модернизации системы запланировано на 2033-2034 годы.

Примечательно, что дискеты, обычно 3,5-дюймовые, до сих пор используются в некоторых компаниях и частными лицами, хотя Sony прекратила их производство еще в 2011 году. В Японии дискеты были изъяты из обращения в государственных учреждениях только в июне этого года.