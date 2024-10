Такова «борьба» человека в кожаной куртке.

Жители России и Беларуси столкнулись с невозможностью скачать драйверы с официального сайта NVIDIA. Сообщения появились в СМИ, соцсетях, да и мы тоже проверили. В последнем случае мы в ручном режиме выбрали интересующий нас драйвер для видеокарты RTX 4060, после чего в браузере появилось сообщение о запрете доступа: «Access Forbidden. This request has been blocked by Edgecast WAF». Аналогичным образом дела обстоят и у других.

В СМИ также сообщают, что при использовании средства обхода блокировок драйверы можно скачать без каких-либо ограничений. Сама NVIDIA ещё не давала комментария по этому поводу. Кстати, при использовании официального приложения NVIDIA загрузка тоже не активизируется без смены IP.

Волноваться по поводу запрета скачивания драйверов точно не надо. В Сети полно сайтов, где размещаются актуальные версии программного обеспечения для видеокарт NVIDIA. Запрет случился только в отношении официального сайта производителя.