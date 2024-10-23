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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Opera выпустила свой самый быстрый браузер Opera One R2 с ИИ и динамическими темами
Разработчик утверждает, что это его лучший браузер. Верим?

Компания Opera Software представила новую версию браузера Opera One – Opera One R2. Обновление расширяет возможности встроенного ИИ Aria, добавляет динамические темы и новые функции для работы с вкладками.

Opera One R2 включает ряд инновационных функций на базе искусственного интеллекта, ранее доступных только в экспериментальных сборках AI Feature Drops. Среди них улучшенная командная строка с режимом контекста страницы, генерация изображений и анализ изображений. Aria теперь доступна всем пользователям Opera без необходимости входа в аккаунт.

Динамические темы позволяют изменять внешний вид браузера в соответствии с настроением и потребности пользователя. Те могут быть статическими или анимированными, а также содержать звуковые эффекты и музыку. Новая функция «стеклянных элементов» делает интерфейс прозрачным, позволяя ему сливаться с фоном темы.

Opera One R2 также получила две новые функции для работы с вкладками: разделение экрана и «следы» вкладок. Разделение экрана позволяет работать с двумя вкладками одновременно, а «следы» помогают быстро на вкладки, с которыми пользователь взаимодействовал недавно.

Кроме того, в Opera One R2 появилась возможность открепить мини-плеер для воспроизведения музыки от боковой панели и перемещать его по экрану. Эта функция аналогична функции открепления видео, позволяющей держать видеоплеер всегда под рукой.

В Opera One R2 командная строка стала более мощной и интегрирована с ИИ Aria. При нажатии Ctrl+/ (или Cmd+/ на Mac) открывается командная строка, в которой можно переключиться в режим контекста страницы с помощью клавиши Tab. В этом режиме Aria может суммировать содержание текущей страницы, отвечать на вопросы по теме и помогать в ее изучении.

Opera One R2 получила функцию генерации изображений с помощью ИИ. Aria может создавать различные изображения по простому текстовому запросу. В итоге себе можно «нагенерить» обои, персонажей для книги или футуристические иллюстрации. Для этого достаточно запросить изображение у Aria в командной строке или в боковой панели чата. Aria также умеет анализировать изображения. Пользователь может загрузить изображение в чат с Aria, чтобы получить о нем дополнительную информацию. Это позволяет расширить возможности взаимодействия с ИИ за пределы текстового общения.

Opera One R2 получила новые динамические темы, которые изменяют не только цвет или фоновое изображение, но и всю атмосферу браузера. Они могут включать анимированные фоны, различные цвета интерфейса и звуковые эффекты. Тема Midsommar даже содержит фоновую музыку. Функция «стеклянных элементов» делает интерфейс прозрачным, чтобы он гармонировал с фоном темы.

В Opera One R2 доступны три темы: Classic, Aurora и Midsommar. Classic сохраняет традиционный внешний вид Opera с возможностью настройки цветов интерфейса. Aurora представляет собой темную тему с анимированным или статическим изображением северного сияния. Midsommar – светлая тема, отражающая атмосферу скандинавского лета и полярного дня, с анимацией, звуковыми эффектами и фоновой музыкой.

Наконец, Opera One R2 получила функцию разделения экрана, позволяющую разместить две вкладки рядом друг с другом и работать с ними одновременно. Для этого нужно просто перетащить одну вкладку на другую.

Еще одна новая функция – «следы» вкладок. Она подсвечивает пять последних использованных вкладок неярким подчеркиванием, чтобы пользователь мог легко к ним вернуться. Чем ярче подчеркивание, тем «свежее» вкладка.

А ещё в Opera One R2 можно открепить мини-плеер для воспроизведения музыки от боковой панели и перемещать его по экрану. Эта функция аналогична функции открепления видео, позволяющей держать видеоплеер всегда под рукой.

#браузеры #программное обеспечение #opera #opera one r2
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