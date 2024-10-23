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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Qualcomm представила Snapdragon Game Super Resolution 2 — улучшенную версию технологии масштабирования для GPU Adreno
Свой FSR, так сказать.

В апреле 2023 года Qualcomm анонсировала технологию Snapdragon Game Super Resolution (GSR) для повышения производительности и автономности мобильных игр. GSR – это однопроходный алгоритм суперсэмплинга, увеличивающий разрешение игры с минимальными затратами ресурсов.

А сейчас Qualcomm представила Snapdragon Game Super Resolution 2 (GSR2) – усовершенствованное решение для повышения разрешения на основе временного масштабирования, работающее на графических процессорах Adreno. GSR2 может преобразовывать 1080p игры в 4K с впечатляющей детализацией. Временной подход позволяет собирать данные из нескольких кадров, что повышает чёткость изображения.

GSR2 использует информацию о цвете из предыдущих кадров, обеспечивая более высокое качество финального изображения по сравнению с GSR1, который опирался только на текущий кадр.

GSR2 не только увеличивает разрешение, но и повышает частоту кадров, делая игровой процесс более плавным. Если игра уже работает на целевой частоте кадров, разработчики могут использовать дополнительные кадры для улучшения рендеринга или добавления текстур более высокого разрешения. GSR2 также повышает автономность в играх благодаря оптимизации производительности.

Алгоритм Snapdragon Game Super Resolution состоит из двух этапов: преобразования и масштабирования. Также предусмотрен опциональный этап резкости. Выглядит всё это следующим образом:

  • Преобразование: подготовка буферов, таких как буфер движения и буфер глубины.
  • Масштабирование: оптимизированный алгоритм масштабирования Lanczos.
  • Резкость (опционально): может быть использована в зависимости от контента.

Разработчики игр могут использовать опциональный этап резкости по своему усмотрению. Дополнительная информация о GSR2 доступна на странице GitHub. Плагин Snapdragon Game Super Resolution 2 для Unreal Engine также доступен для скачивания.

#qualcomm #gsr2 #snapdragon game super resolution
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