Ну, ему можно.

Создатель Linux Линус Торвальдс выразил недовольство производителями аппаратного обеспечения, включая Intel, AMD и NVIDIA, заявив, что именно их ошибки приводят к уязвимостям операционной системы.

Торвальдс раскритиковал компании за необходимость модифицировать ядро Linux для устранения так называемых теоретических атак, вызванных дефектами оборудования. Он указал на новые процессоры Intel с поддержкой LAM (Linear Address Masking), которые, по его мнению, стали источником проблем.

«Я сыт по горло аппаратными ошибками и теоретическими атаками, которые никогда не применялись на практике, – написал Торвальдс в публичной рассылке Linux Kernel Mailing List. – На этот раз мы должны отправить проблему обратно производителям оборудования и сказать, что это их проблема. Если они не могут даже сказать “да” или “нет”, мы просто ничего не будем делать».

Торвальдс считает, что ответственность за уязвимости должна лежать на производителях оборудования, а не на разработчиках ядра, которым приходится исправлять чужие ошибки.

Инженер Intel ответил на критику, заявив, что поддержку LAM планировалось отключить до появления исправления, но этого не произошло. По его словам, атаки SLAM, связанные с LAM, будут предотвращены с помощью LASS (Linear Address Space Separation), но исправление пока не выпущено.

Ранее Торвальдс уже критиковал AMD за fTPM, призвав компанию отключить эту функцию во время работы системы. Торвальдс известен своими резкими высказываниями в адрес производителей аппаратного обеспечения.