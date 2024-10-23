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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Линус Торвальдс обвинил Intel, AMD и NVIDIA в уязвимостях Linux
Ну, ему можно.

Создатель Linux Линус Торвальдс выразил недовольство производителями аппаратного обеспечения, включая Intel, AMD и NVIDIA, заявив, что именно их ошибки приводят к уязвимостям операционной системы.

Торвальдс раскритиковал компании за необходимость модифицировать ядро Linux для устранения так называемых теоретических атак, вызванных дефектами оборудования. Он указал на новые процессоры Intel с поддержкой LAM (Linear Address Masking), которые, по его мнению, стали источником проблем.

«Я сыт по горло аппаратными ошибками и теоретическими атаками, которые никогда не применялись на практике, – написал Торвальдс в публичной рассылке Linux Kernel Mailing List. – На этот раз мы должны отправить проблему обратно производителям оборудования и сказать, что это их проблема. Если они не могут даже сказать “да” или “нет”, мы просто ничего не будем делать».

Торвальдс считает, что ответственность за уязвимости должна лежать на производителях оборудования, а не на разработчиках ядра, которым приходится исправлять чужие ошибки.

Инженер Intel ответил на критику, заявив, что поддержку LAM планировалось отключить до появления исправления, но этого не произошло. По его словам, атаки SLAM, связанные с LAM, будут предотвращены с помощью LASS (Linear Address Space Separation), но исправление пока не выпущено.

Ранее Торвальдс уже критиковал AMD за fTPM, призвав компанию отключить эту функцию во время работы системы. Торвальдс известен своими резкими высказываниями в адрес производителей аппаратного обеспечения.

#amd #intel #nvidia #linux #операционные системы #линус торвальдс
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Мамука Шешашвили
15:59
Ну а чё, всё честно сказал, назвав все американские разработки ДЕФЕКТНЫМИ. И ведь и не поспоришь.
Линус Торвальдс обвинил Intel, AMD и NVIDIA в уязвимостях Linux
Chihonya
15:55
Ентому товарищу так не кажется, подождать трохи ему не але, ставим мертвую платформу и задел на годы вперед)
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Nvidia&Intel Hater
15:53
На заднем фоне все в кашу слилось.запомни.Этоу него эффект резкости а не говнодлсс постаралось )
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Nvidia&Intel Hater
15:51
ты снова сам с собой беседу ведешь.вас уже спалили )
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Chihonya
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Неужели вменяемая статья!)
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Nvidia&Intel Hater
15:42
если TAA может и мыльновато .то нативное xess aa,msaa через решейд,нативное fsr aa особо мылом не страдают,и если на таа просто можно накинуть фильтр резкости то детали покоцанные говном длсс ты никак...
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
owzod
15:36
Так ) ЛГБТ - же) У Главного там вообще флаг ЛГБТ - на аватаре.) Опущенные жизнью, по мне так просто родились - не в том теле, ну что с них взять?=)))
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
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