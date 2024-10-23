Для их настройки даже не пригодятся навыки программирования.

Microsoft разрабатывает корпоративный инструмент Copilot, позволяющий компаниям создавать собственные ИИ-приложения. Клиенты могут создавать чат-ботов для общения с покупателями или ИИ-«агентов», автоматизирующих внутренние задачи. Закрытое бета-тестирование началось ранее в этом году, а публичное тестирование стартует в ноябре.

Microsoft Copilot Studio – это инструментарий для разработки пользовательских ИИ-помощников, которые Microsoft называет «агентами». Эти агенты могут выполнять различные административные функции, обычно выполняемые сотрудниками.

Концепция «виртуальных сотрудников» может усилить опасения по поводу замещения рабочих мест генеративным ИИ. Однако Microsoft подчёркивает, что агенты Copilot лишь автоматизируют рутинные задачи, освобождая сотрудников для решения более важных вопросов.

Например, компания может создать чат-бота, отвечающего на вопросы клиентов, используя информацию с сайта или внутренние данные. Другой агент может автоматически создавать и решать заявки в службу поддержки, понимая запросы на естественном языке и изучая предыдущие обращения.

Пользовательский агент может генерировать ответы на электронные письма на основе контекста, информации об отправителе и знания стандартных рабочих процедур компании. Автоматизация обучения сотрудников также возможна: агент может анализировать данные отдела кадров, общаться с новичками, бронировать ресурсы, составлять расписания встреч и обучаться на основе предыдущих взаимодействий. Copilot Studio использует low-code среду, позволяя создавать помощников через графический интерфейс с минимальными знаниями программирования. Microsoft также предлагает готовые шаблоны агентов.

Сервис Dynamics 365 от Microsoft получит 10 новых агентов для автоматизации различных функций. Среди них – агент по квалификации продаж, обрабатывающий обращения клиентов и организующий сделки, агент по взаимодействию с поставщиками, оптимизирующий цепочки поставок и решающий связанные с ними проблемы, и агент по анализу намерений клиентов, помогающий сотрудникам службы поддержки решать проблемы и автоматически генерировать статьи базы знаний.

Microsoft привела примеры четырех компаний из разных отраслей, внедривших агентов Copilot. Thomson Reuters сократила вдвое время, затрачиваемое на юридическую проверку данных. McKinsey & Company уменьшила время адаптации клиентов на 90%, а объём административной работы – на 30%.

Крупнейшая британская компания по уходу за домашними животными Pets at Home может сэкономить миллионы благодаря ИИ, который автоматически собирает данные для анализа сотрудниками. Юридическая фирма Clifford Chance также внедрила агента Microsoft Copilot.

Microsoft пока не объявила дату публичного выпуска Copilot Studio. Конкурент Salesforce выразил недовольство анонсом. Недавно генеральный директор Salesforce Марк Бениофф раскритиковал Microsoft Copilot, заявив, что он не оправдал ожиданий клиентов. Во время отчета о прибылях Salesforce за второй квартал Бениофф отметил, что многие клиенты разочарованы точностью и скоростью работы Copilot, и добавил, что Microsoft подвела многих клиентов своими ИИ-решениями.