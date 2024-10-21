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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Три четверти европейцев не возражают против использования ИИ полицией и военными
При этом они противятся использованию таких технологий в политике.

Исследователи из мадридского Университета ИЕ, как сообщает CNBC, провели социологический опрос более чем 3000 жителей Европы, чтобы выяснить, как местное население относится к идее применения технологий искусственного интеллекта в сфере общественной безопасности и системах вооружений. Около 75% респондентов выразили своё согласие с использованием биометрических систем в сфере безопасности, что для региона с довольно строгими законами в части защиты персональных данных весьма высокий показатель.

Источник изображения: Getty Images

Кроме того, 79% респондентов выразили одобрение идее использования искусственного интеллекта для оптимизации трафика в городах региона. Впрочем, доверить ИИ функции правосудия пока готовы немногие европейцы. По крайней мере, доверить решения об условно-досрочном освобождении заключённых искусственному интеллекту готовы только 36% опрошенных. Манипуляций в сфере выборов при использовании ИИ опасаются 67% европейцев. При этом 31% европейцев убеждены, что искусственный интеллект опосредованно уже повлиял на их политический выбор. Чем выше возраст респондентов, тем больше недоверия они демонстрируют к применению искусственного интеллекта в сфере политического голосования.

#искусственный интеллект #европа #опрос #общественная безопасность
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