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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Обновление Windows 11 24H2 вызывает проблемы у владельцев SSD Western Digital
Интересно, сколько ещё будет «сюрпризов»?

В октябре Microsoft начала распространение Windows 11 24H2 — масштабного обновления, которое принесло ряд функций на основе ИИ, различные улучшения, а также новые ошибки. В частности, проблемы возникли у некоторых пользователей с SSD-накопителями Western Digital.

После установки обновления владельцы NVMe SSD от Western Digital начали сообщать о сбоях и «синих экранах смерти» на форумах компании. По наблюдениям пользователей, откат к предыдущей версии Windows 11 (23H2) решает проблему. В основном сбои затрагивают накопители WD Black SN770 и WD Blue SN580, которые не имеют собственного кэша на базе DRAM.

Эти накопители используют технологию Host Memory Buffer (HMB), введённую в версии 1.2 стандарта NVMe. HMB позволяет SSD использовать часть оперативной памяти системы в качестве кэша, что повышает производительность накопителей без DRAM. Накопители Western Digital обычно задействуют 64 МБ оперативной памяти через HMB, но Windows 24H2, по-видимому, резервирует до 200 Мбайт для кэширования операций ввода-вывода, что может приводить к нестабильности.

Из-за дополнительных 136 Мбайт, выделяемых под кэш, SSD от WD начинают работать некорректно, вызывая циклические «синие экраны смерти». В Windows 23H2 для SSD без DRAM корректно выделяется 64 Мбайт оперативной памяти, что указывает на то, что проблема возникла именно в последнем обновлении Windows 11.

Аналитики (да и мы тоже, если честно) отмечают, что с тех пор, как Microsoft заменила традиционные процедуры внутреннего тестирования на программу Windows Insider, разработчики всё чаще используют пользователей ПК в качестве неоплачиваемых бета-тестеров для Windows. Иногда обновления Windows 11 могут значительно повысить производительность, например, удваивая скорость копирования файлов в определённых файловых системах. Однако в других случаях «предварительные» обновления могут приводить к массовым «синим экранам», сбоям и другим «непреднамеренным» проблемам.

Владельцам SSD, столкнувшимся с «синими экранами» после обновления до 24H2, не стоит паниковать. Существует временное решение, основанное на редактировании реестра, которое позволяет ограничить выделение памяти для HMB до 64 Мбайт или полностью отключить эту функцию. Хотя это может негативно сказаться на производительности при интенсивной работе с файлами, данное решение должно вернуть Windows 24H2 в относительно стабильное состояние после перезагрузки системы.

#microsoft #ssd #windows 11 #western digital #windows 11 24h2
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