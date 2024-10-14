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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Android вскоре позволит запускать Linux-программы с обновлённым приложением «Терминал»
Это может помочь повысить привлекательность Android как платформы для разработки десктопных приложений.

Google добавляет в Android встроенную поддержку Linux-приложений и дистрибутивов. Несмотря на обилие нативных приложений и инструментов на той же Chrome OS, иногда разработчикам требуется запустить привычную Linux-программу. Именно поэтому Google ранее добавила поддержку Linux в Chrome OS, а теперь реализует аналогичную функциональность в Android.

Мишаал Рахман из Android Authority, Google активно работает над интеграцией Linux в инфраструктуру Android. Несколько недель назад инженеры начали разработку нового приложения «Терминал», использующего Android Virtualization Framework для запуска виртуальной машины Linux и выполнения команд.

В текущей версии приложение «Терминал» требует ручной настройки виртуальной машины Linux: необходимо предоставить образ Debian и файл управления. Однако, согласно коммитам AOSP, Google планирует значительно упростить этот процесс, интегрировав утилиту LinuxInstaller непосредственно в приложение «Терминал».

После завершения интеграции обновлённый «Терминал», вероятно, сможет скачивать, настраивать, запускать и взаимодействовать с экземпляром Debian Linux.

Другие патчи AOSP указывают на то, что Google также улучшает Virtualization Framework. В будущих версиях появятся резервное копирование и восстановление снимков виртуальных машин, вложенная виртуализация (запуск виртуальных машин внутри виртуальных машин) и совместимость с процессорами ARM и x86.

Сейчас «Терминал» предлагает лишь базовые функции, такие как копирование IP-адреса виртуальной машины и её выключение. Google планирует добавить настройки для изменения размера диска, настройки переадресации портов и, возможно, восстановления разделов.

Зачем запускать Linux-приложения на Android? Для большинства пользователей в этом нет особой необходимости. Однако для разработчиков возможность использования инструментов Linux, утилит командной строки и приложений, таких как Android Studio, может стать решающим преимуществом, особенно с учётом того, что Chrome OS всё больше интегрируется с Android. Стирание граней между платформами и обеспечение единообразной работы с Linux на телефонах, планшетах и ноутбуках может повысить привлекательность Android как платформы для разработки десктопных приложений.

Дата официального релиза приложения «Терминал» с поддержкой виртуализации Linux пока неизвестна. Рахман предполагает, что эти функции появятся в Android 16.

#google #linux #операционные системы #программное обеспечение #android 16 #мобильные операционные системы #терминал
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