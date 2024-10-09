Просто время пришло.

Популярное приложение для стриминга и записи игр OBS Studio в скором времени перестанет поддерживать аппаратное кодирование NVENC на видеокартах NVIDIA Kepler. OBS Studio — пожалуй, самое популярное приложение для потоковой передачи и записи игр. Благодаря открытому исходному коду и бесплатной лицензии инструмент поддерживается всеми основными производителями графических процессоров. По мере развития технологий видеокодирования OBS обновляется, чтобы поддерживать новейшие стандарты, такие как NVENC AV1 на видеокартах Ada.

Однако в последней бета-версии OBS 31.0 разработчики отказались от поддержки NVENC для архитектуры Kepler. Эта архитектура, представленная в 2013 году, была первой с аппаратным блоком кодирования (1-е поколение), за которой последовало 2-е поколение на Maxwell (которое всё ещё поддерживается).

Поддержка NVIDIA NVENC в OBS 31 актуально для следующих графических чипов:

Kepler: 1-е поколение NVENC (GK104-GK110)

Maxwell: 2-е поколение NVENC (GM107)

Maxwell 2-го поколения: 3-е поколение NVENC (GM206-GM200)

Pascal: 4-е поколение NVNEC (GP108-GP100)

Volta/Turing: 5-е поколение NVENC (TU117/GV10x)

Turing: 6-е поколение NVENC (TU116-TU102)

Ampere: 7-е поколение NVENC (GA107-GA102)

Ada: 8-е поколение NVENC (AD107-AD102)

Стоит отметить, что видеокарты Kepler, в отличие от Maxwell, больше не поддерживаются основной ветвью драйверов NVIDIA. Таким образом, решение OBS согласуется с политикой NVIDIA.

Важно помнить, что видеокарты Kepler (серия GTX 700) были выпущены более десяти лет назад. Тем не менее, это поколение стало одним из самых важных для NVIDIA, ознаменовав начало выпуска собственных референсных моделей Founders Edition и появление серии TITAN. Ну, это так, для справки.