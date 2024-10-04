Сама программа существует уже почти 10 лет.

«Лаборатория Касперского» объявила об открытии осеннего набора на программу оплачиваемой стажировки SafeBoard для студентов Москвы и Московской области. Компания приглашает учащихся любых вузов, кроме выпускных курсов, присоединиться к команде и получить ценный опыт работы в сфере информационной безопасности.

Программа SafeBoard существует уже почти 10 лет и стала важным инструментом развития кадрового потенциала ИТ-отрасли. По словам Евгении Русских, руководителя отдела обучения в сфере информационной безопасности «Лаборатории Касперского», половина участников программы продолжают свою карьеру в компании после окончания стажировки.

Стажеры SafeBoard активно вовлекаются в реальные проекты, что делает программу максимально полезной и прикладной. Многие сотрудники, начинавшие свой путь в компании в качестве стажеров, сегодня сами руководят командами. Самый короткий путь от стажера до руководителя команды занял всего три года.

Кандидатам предлагается широкий выбор вакансий в 15 направлениях, включая DevOps, UI/UX-дизайн, анализ данных, анализ защищенности, локализацию ПО, разработку на различных языках программирования (C, C++, Java Script, Python и С#), а также системный анализ и тестирование.

В «Лаборатории Касперского» приветствуются талантливые студенты, независимо от их специализации. Компания открыта для кандидатов, которые самостоятельно изучают мир информационных технологий, даже если их основное образование не связано с ИТ-сферой. Стажировка будет проходить в московской штаб-квартире компании с гибким графиком работы (от 20 часов в неделю), что позволяет студентам совмещать работу с учебой. Помимо заработной платы, участникам программы предоставляется компенсация питания, бесплатный доступ в спортзал в офисе и другие бонусы.

Отбор участников включает в себя несколько этапов: онлайн-тестирование, выполнение тестового задания и собеседование с командой. Успешно прошедшие все этапы приступят к стажировке в декабре 2024 года.

В этом году у кандидатов появилась возможность попасть на стажировку в ускоренном формате, выбрав направление IT Service Desk – ИТ-поддержку всей инфраструктуры «Лаборатории Касперского». Стажировка по этому направлению начнется уже в ноябре. Все кандидаты, прошедшие онлайн-тестирование, получат доступ к онлайн-обучению. Сотрудники «Лаборатории Касперского» проведут вебинары, посвященные актуальным технологическим трендам, поделятся своим опытом и знаниями, а также ответят на вопросы студентов о компании.

Заявки на участие в программе SafeBoard принимаются до 27 октября на сайте проекта.