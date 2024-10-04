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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Лаборатория Касперского» объявила об открытии осеннего набора на программу оплачиваемой стажировки SafeBoard
Сама программа существует уже почти 10 лет.

«Лаборатория Касперского» объявила об открытии осеннего набора на программу оплачиваемой стажировки SafeBoard для студентов Москвы и Московской области. Компания приглашает учащихся любых вузов, кроме выпускных курсов, присоединиться к команде и получить ценный опыт работы в сфере информационной безопасности.

Программа SafeBoard существует уже почти 10 лет и стала важным инструментом развития кадрового потенциала ИТ-отрасли. По словам Евгении Русских, руководителя отдела обучения в сфере информационной безопасности «Лаборатории Касперского», половина участников программы продолжают свою карьеру в компании после окончания стажировки.

Стажеры SafeBoard активно вовлекаются в реальные проекты, что делает программу максимально полезной и прикладной. Многие сотрудники, начинавшие свой путь в компании в качестве стажеров, сегодня сами руководят командами. Самый короткий путь от стажера до руководителя команды занял всего три года.

Кандидатам предлагается широкий выбор вакансий в 15 направлениях, включая DevOps, UI/UX-дизайн, анализ данных, анализ защищенности, локализацию ПО, разработку на различных языках программирования (C, C++, Java Script, Python и С#), а также системный анализ и тестирование.

В «Лаборатории Касперского» приветствуются талантливые студенты, независимо от их специализации. Компания открыта для кандидатов, которые самостоятельно изучают мир информационных технологий, даже если их основное образование не связано с ИТ-сферой. Стажировка будет проходить в московской штаб-квартире компании с гибким графиком работы (от 20 часов в неделю), что позволяет студентам совмещать работу с учебой. Помимо заработной платы, участникам программы предоставляется компенсация питания, бесплатный доступ в спортзал в офисе и другие бонусы.

Отбор участников включает в себя несколько этапов: онлайн-тестирование, выполнение тестового задания и собеседование с командой. Успешно прошедшие все этапы приступят к стажировке в декабре 2024 года.

В этом году у кандидатов появилась возможность попасть на стажировку в ускоренном формате, выбрав направление IT Service Desk – ИТ-поддержку всей инфраструктуры «Лаборатории Касперского». Стажировка по этому направлению начнется уже в ноябре. Все кандидаты, прошедшие онлайн-тестирование, получат доступ к онлайн-обучению. Сотрудники «Лаборатории Касперского» проведут вебинары, посвященные актуальным технологическим трендам, поделятся своим опытом и знаниями, а также ответят на вопросы студентов о компании.

Заявки на участие в программе SafeBoard принимаются до 27 октября на сайте проекта.

#программное обеспечение #лаборатория касперского #антивирус касперского
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