А вот доля «Одноклассников» снижается.

Социальная сеть VK и мессенджер Telegram стали лидерами по объёму мобильного интернет-трафика в России. По данным оператора «МегаФон», в августе 2024 года на долю VK приходилось 15,3% всего трафика, что на 3,2 процентных пункта больше, чем в августе 2022 года. Telegram демонстрирует еще более впечатляющую динамику роста: его доля увеличилась с 5,3% летом 2022 года до 11% в августе 2024 года. Осенью 2023 года Telegram обошёл TikTok и занял вторую строчку в рейтинге потребления мобильного трафика.

Доля TikTok, напротив, сократилась с августа 2022 года на 3,9 процентных пункта и составила 6,3%. На «Кинопоиск» приходится 5,6% трафика (рост на 0,9 п.п.), на WhatsApp — 2,8% (рост на 1 п.п.). Популярность «Одноклассников» снижается: за год доля социальной сети в структуре потребления мобильного интернета упала до 1,9% (снижение на 0,4 п.п.). Около четверти (25,6%) трафика приходится на веб-браузеры.

В связи с возрастающей нагрузкой на мобильные сети «МегаФон» провёл модернизацию своей транспортной инфраструктуры. В частности, пропускная способность прямых стыков с Telegram была увеличена на 14%, а с VK — на 12%.