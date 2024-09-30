Сервис от VK давно так может.

Сервис видеоконференций «Телемост» от «Яндекс 360» расширил возможности для бизнес-пользователей. Теперь в тарифах для бизнеса поддерживаются видеовстречи с участием до 1000 человек.

Ранее максимальное число участников видеоконференций в «Телемосте» было ограничено 40 пользователями. После перехода сервиса на собственную платформу, разработанную командами «Яндекс 360» и Yandex Infrastructure, этот лимит был увеличен до 100, 300 и 500 в зависимости от тарифа.

Помимо увеличения числа участников, «Телемост» получил ряд новых функций. Например, появились комнаты ожидания, которые позволяют организатору контролировать доступ к видеовстрече. Теперь пользователи, желающие присоединиться к конференции, сначала попадают в отдельное пространство, а организатор может одобрить или отклонить их запрос на подключение.

Также в «Телемосте» появилась возможность назначать соорганизаторов, которые могут модерировать мероприятие: допускать участников из комнаты ожидания, управлять камерами и микрофонами, включать запись встречи.

Напомним, что в августе «Яндекс 360» перезапустил «Телемост», добавив в сервис чат для участников, демонстрацию экрана в 4К, индикацию говорящих участников, возможность записывать встречи и сохранять файлы, интеграцию с календарем.

Кроме того, «Телемост» позволяет проводить не только видеоконференции, но и прямые трансляции на аудиторию до 10 000 зрителей, а также масштабные онлайн-мероприятия.