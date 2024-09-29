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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Илону Маску теперь предстоит дать показания по делу о покупке Twitter третьего октября
Популярных русскоязычных песен про эту дату не существует.

Агентство Bloomberg сообщило, что адвокатам Илона Маска (Elon Musk) пришлось заверять суд в способности их клиента прибыть в Сан-Франциско третьего октября для дачи показаний по делу о покупке им компании Twitter в 2022 году. Миллиардер должен ответить на очередные вопросы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), хотя сам он при любой возможности заявляет, что ответил на все вопросы ещё в июле 2022 года.

Источник изображения: Bloomberg

Подобные убеждения, надо полагать, позволили ему пропустить встречу с представителями SEC в сентябре прошлого года и в текущем месяце, причём в последний раз он своё отсутствие обосновал возникшей необходимостью посетить запуск космической миссии SpaceX во Флориде. Назначив очередное заседание на третье октября, суд потребовал от адвокатов Маска гарантировать его явку, а также пояснил, что вероятность вовлечения одного из ведущих юристов, решающих проблемы миллиардера, в процесс защиты другого клиента не является основанием для отсрочки заседания. Дело в том, что близкий к Маску адвокат Алекс Спиро (Alex Spiro) сейчас занят защитой бывшего мэра Нью-Йорка по делу о взяточничестве, и оно слушается в Нью-Йорке, а Маска будут допрашивать в Сан-Франциско.

#илон маск #судебное разбирательство #sec #twitter и илон маск
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