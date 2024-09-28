Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Google подтвердила наличие проблем с доступом к сервисам в России, но обещает всё решить
Проблема с регистрацией новых аккаунтов должна быть решена.

Компания Google признала наличие проблем с использованием учетных записей у некоторых пользователей в России. В компании заверили, что работают над их решением и намерены сохранить доступность бесплатных сервисов для российских пользователей.

Напомним, ранее (в начале сентября, если быть точнее) участники рынка начали фиксировать сбои в работе сервисов Google. Пользователи сообщали о невозможности получить SMS с кодом авторизации. 26 сентября Минцифры РФ подтвердило, что Google ограничил создание новых аккаунтов. Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества SMS, отправляемых компанией российским пользователям.

В связи с этим Минцифры рекомендовало пользователям сервисов Google создать резервные копии своих данных, перейти на альтернативные способы двухфакторной аутентификации или на отечественные платформы.

Для сохранения данных из почты, облачного хранилища, календарей и других сервисов Google можно воспользоваться инструментом Google Takeout, который позволяет экспортировать информацию в архивный файл.

Также в августе Google начал удалять российские аккаунты AdSense без предупреждения. Этот сервис был основным источником дохода для блогеров, размещающих контент на YouTube.

#google #минцифры рф
+
Написать комментарий (0)
Google открывает доступ к режиму рабочего стола для Android-планшетов
Данные исследования: Google и Facebook* действительно прослушивают пользователей через смартфоны для настройки рекламы
Google ограничил создание новых учётных записей для россиян — Минцифры
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему сборки ПК на китайских Xeon-ах бессмертны
64
Небольшой обзор классических американских фильмов 30-60-х годов прошлого века
1
Xbox series X против PlayStation 5 в 2024 году с точки зрения жителей России
7
Sony PlayStation 6 может оказаться последней домашней игровой консолью
14
Ryzen 7 9800X3D выйдет в октябре и может обесценить многие игровые процессоры Intel и AMD
55
Как мой компьютер заразился трояном или во сколько могут обойтись «бесплатные» игры и программы
15
Собираем оптимальный игровой компьютер без переплаты, которого вам хватит еще на пять лет
82
Обзор и тестирование корпуса Formula TimberLine T0
14
Компактные SSD в формате флешек: Silicon Power MS70 и MS60
7
Radeon RX 5700 XT vs God of War: Ragnarök – отправляемся за хорошей видеокартой на вторичный рынок
6

Сейчас обсуждают

Bernigan
20:16
Можно ДЛСС 2 комбинировать с ФГ от АМД
Собираем оптимальный игровой компьютер без переплаты, которого вам хватит еще на пять лет
John Doe
20:16
У тебя же вроде 3050? Там доступна длсс 3?
Собираем оптимальный игровой компьютер без переплаты, которого вам хватит еще на пять лет
Bernigan
20:15
Там можно ДЛСС с ФГ комбинировать, так что норм всё
Собираем оптимальный игровой компьютер без переплаты, которого вам хватит еще на пять лет
John Doe
20:14
А как же технологии нвидиа? Нафига тебе фг от красных? Юзай божественную от зелёных
Собираем оптимальный игровой компьютер без переплаты, которого вам хватит еще на пять лет
Валерий Агапов
20:14
Приходится повторить, что это не война с Украиной. Ты в курсе как Израиль воюет с Ливаном,? Мечтаешь проверить сможет ли так РФ? Думаешь, что мы не хотим мира? Перечитай условия мира от РФ. Что там не...
Западная пресса: Зеленский готовится к переговорам по завершению украинского кризиса
Bernigan
20:11
Последняя, без FG, какая ещё? А юзаю я AMD FG, а не FSR, внезапно нет никаких проблем в Рагнарёке). ФГ неплохо сделали
Собираем оптимальный игровой компьютер без переплаты, которого вам хватит еще на пять лет
World Trailer
20:09
754-й не плох был... Sempron'чик туда самый дешманский 2600+ (1.6Ghz) всего за 65-70$ раскочегаренный без проблем минимум до 2.4Ghz... и можно было в паре даже с мощной видеокартой вполне юзать :D
Тестирование одного из первых Athlon 64 под 754 сокет
John Doe
20:09
Ага, поэтому ты сам недавно писал, что юзаешь фср в какой-то игре. А на твою карту нормальный длсс завезли? Какая там версия тебе доступна?
Собираем оптимальный игровой компьютер без переплаты, которого вам хватит еще на пять лет
Bernigan
20:00
Блин,я поставил макс пресет с выключенным ДЛСС и в этом месте у меня столько показало...
Собираем оптимальный игровой компьютер без переплаты, которого вам хватит еще на пять лет
Александр Блескин
19:56
Блин, откуда они все берут это про "сидеть часами и тапать", там энергии давали максимум на минуту быстрых тапов и ждать восстановления как раз приходилось часами. Просто люди пишут статьи о том, о ч...
Intel нашла очередную причину нестабильности своих процессоров 13-го и 14-го поколений
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем