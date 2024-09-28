Проблема с регистрацией новых аккаунтов должна быть решена.

Компания Google признала наличие проблем с использованием учетных записей у некоторых пользователей в России. В компании заверили, что работают над их решением и намерены сохранить доступность бесплатных сервисов для российских пользователей.

Напомним, ранее (в начале сентября, если быть точнее) участники рынка начали фиксировать сбои в работе сервисов Google. Пользователи сообщали о невозможности получить SMS с кодом авторизации. 26 сентября Минцифры РФ подтвердило, что Google ограничил создание новых аккаунтов. Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества SMS, отправляемых компанией российским пользователям.

В связи с этим Минцифры рекомендовало пользователям сервисов Google создать резервные копии своих данных, перейти на альтернативные способы двухфакторной аутентификации или на отечественные платформы.

Для сохранения данных из почты, облачного хранилища, календарей и других сервисов Google можно воспользоваться инструментом Google Takeout, который позволяет экспортировать информацию в архивный файл.

Также в августе Google начал удалять российские аккаунты AdSense без предупреждения. Этот сервис был основным источником дохода для блогеров, размещающих контент на YouTube.