По крайней мере, так они сами заявляют.

Tor Project, некоммерческая организация, разрабатывающая инструменты для обеспечения конфиденциальности и анонимности в сети, и Tails, портативная операционная система, использующая Tor для защиты пользователей от цифровой слежки, объявили о слиянии. Tails станет частью структуры Tor Project, что позволит упростить взаимодействие команд, повысить устойчивость проектов, сократить накладные расходы и расширить образовательные программы.

Объединение усилий позволит Tor Project и Tails более эффективно противостоять растущим угрозам цифровой безопасности, защищая пользователей от слежки и цензуры.

Tor и Tails предоставляют важные инструменты для обеспечения безопасности в интернете, противодействуя глобальной массовой слежке и цензуре. Объединение ресурсов позволит им сконцентрироваться на совершенствовании инструментов цифровой безопасности для активистов, журналистов и всех пользователей, которым важна защита их данных. По крайней мере, так говорится в официальном пресс-релизе.

Инициатива слияния исходила от Tails, которая столкнулась с ограничениями своей организационной структуры. Вместо того, чтобы самостоятельно наращивать операционный потенциал, Tails решила присоединиться к Tor Project, обладающему более развитой инфраструктурой. Это позволит команде Tails сосредоточиться на развитии операционной системы и исследовании новых возможностей ее применения.

Решение о слиянии является логичным продолжением многолетнего сотрудничества Tor Project и Tails. Первый релиз Tails был анонсирован 15 лет назад в списке рассылки Tor. С 2015 года разработчики Tor и Tails тесно сотрудничают, а в последнее время Tails получал гранты через Tor Project.

«Поддержка Tor означает, что мы сможем расширить охват аудитории, которой необходим Tails. Мы давно понимали, что нам нужно активнее продвигать наш продукт, но у нас не было для этого достаточно ресурсов», – говорит intrigeri, руководитель команды Tails OS в Tor Project.

«Объединяя эти две организации, мы не только упрощаем работу наших команд, но и обеспечиваем устойчивое развитие этих важных инструментов. Совместная работа позволит нам быстрее и эффективнее внедрять новые функции и реагировать на изменяющиеся угрозы», – отмечает Изабела Фернандес, исполнительный директор Tor Project.