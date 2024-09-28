Компания Гейба Ньюэлла давно любит эту операционную систему.

Команда поддержки Arch Linux объявила о начале сотрудничества с компанией Valve, известной своей игровой платформой Steam. Valve обеспечит финансовую поддержку двух важных проектов дистрибутива: системы для автоматизированной сборки пакетов и системы для безопасного подписания программного обеспечения. Благодаря финансированию Valve, разработчики Arch Linux смогут нанять фрилансеров для работы над этими проектами, что значительно ускорит их развитие.

Ранее разработка полностью зависела от свободного времени волонтёров. Сотрудничество с Valve позволит Arch Linux решить ряд наболевших проблем и реализовать давно запланированные улучшения. В Arch Linux выражают искреннюю благодарность Valve за предоставленную возможность и поддержку.

Разработка проектов будет проходить открыто и с учётом мнения сообщества. Все значительные изменения будут предварительно обсуждаться в рамках специальных запросов на комментарии (RFC). Ход работ будет отражаться в публичных обсуждениях и системе управления проектами GitLab. В Arch Linux уверены, что сотрудничество с Valve принесёт большую пользу дистрибутиву, и обещают регулярно информировать пользователей о прогрессе.