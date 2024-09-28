И договориться с инвесторами о привлечении средств к концу следующей недели.

Как сообщает Reuters со ссылкой на пятничную публикацию The New York Times, к концу следующей недели OpenAI рассчитывает определиться с параметрами очередного этапа финансирования, который оценит капитализацию компании в $150 млрд. Среди вероятных участников раунда упоминаются Microsoft, Thrive Capital, NVIDIA и Apple. Напомним, что стартап, создавший ChatGPT, намеревается привлечь около $4,6 млрд.

Источник изображения: OpenAI

Некоторые источники отмечают, что Apple от участия в данном раунде решила воздержаться, а вот Thrive Capital ставит перед OpenAI определённые условия. Во-первых, этот инвестор готов предоставить около $1,2 млрд в текущем году, и вложить примерно $1 млрд в следующем, но по цене размещения текущего года, и только при условии превышения выручкой OpenAI значения в $11,6 млрд в следующем году. При этом инвестиции будут осуществляться в форе конвертируемых облигаций, обеспечивая Thrive Capital долей в капитале OpenAI при выполнении некоторых заранее оговорённых условий.

Кстати, эти переговоры позволяют понять, как меняются финансовые показатели деятельности OpenAI. В текущем году она собирается выручить около $3,7 млрд, но на фоне высоких расходов на развитие вычислительной инфраструктуры убытки стартапа достигнут $5 млрд. ChatGPT за счёт платной подписки за $20 в месяц, которой пользуются около 10 млн клиентов, способен по итогам года принести $2,7 млрд. В прошлом году профильная выручка OpenAI не превысила $700 млн.