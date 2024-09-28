Библиотека сервиса насчитывает 500 тысяч клипов.

Музыкальный стриминговый сервис «Яндекс Музыка» сделал просмотр видеоклипов доступным для всех пользователей, отказавшись от прежней модели, где эта функция была привилегией подписчиков. Теперь обширная библиотека, насчитывающая более полумиллиона лицензионных видео, открыта каждому.

Для доступа к клипам достаточно зайти на веб-версию «Яндекс Музыки» или воспользоваться поиском «Яндекса», выбрав подкатегорию «Видео». Сервис предлагает несколько вариантов навигации: клипы можно найти на страницах исполнителей, а также в автоматически формируемой подборке «Время клипов» на главной странице, которая учитывает музыкальные предпочтения пользователя. Рекомендательные алгоритмы также работают в поиске, предлагая видео, схожие с тем, что было запрошено ранее.

«Яндекс Музыка» — это мультиплатформенный сервис, доступный, в том числе, на мобильных устройствах с Android и iOS. Он предлагает пользователям прослушивание музыкальных композиций, альбомов, подборок, а также формирует персональные рекомендации.

Стоит отметить, что в последнее время сервис столкнулся с некоторыми сложностями. В ноябре 2023 года «Яндекс Музыка» впервые сообщила о массовом удалении контента по требованию госорганов – с платформы было изъято более 4 тыс. единиц контента. Кроме того, сервис начал маркировать некоторые треки как «18+». Несмотря на это, в январе 2024 года на платформе появились новые композиции зарубежных артистов, покинувших российский рынок, включая Rammstein и Måneskin. Эти треки были загружены пользователями, а «Яндекс» продолжает настаивать на необходимости соблюдения обязательств перед правообладателями.