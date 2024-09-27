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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Яндекс» представила SourceCraft — новую платформу для разработки ИТ-продуктов
Компания планирует открыть доступ к сервису внешним пользователям в 2025 году.

Компания «Яндекс» представила прототип своей платформы для разработки программных продуктов SourceCraft. Первая версия интерфейса платформы была продемонстрирована на конференции Yandex Scale.

SourceCraft предоставит разработчикам инструменты для создания исходного кода, управления его версиями, тестирования, сборки, развёртывания и сопровождения ИТ-проектов. Помимо функций хранения и проверки кода, платформа будет включать инструменты для непрерывной интеграции и развёртывания, безопасной разработки, аудита, логирования, мониторинга и трассировки.

«Яндекс» планирует открыть доступ к SourceCraft внешним пользователям в 2025 году. Уже сейчас можно записаться в лист ожидания, чтобы получить возможность протестировать продукт заранее.

Руководитель платформы SourceCraft Дмитрий Иванов отметил, что «Яндекс» обладает большим опытом в разработке программных продуктов. SourceCraft, по его словам, станет удобной и гибкой средой, соответствующей как внутренним стандартам качества компании, так и требованиям рынка. Платформа будет интегрирована с Yandex Cloud и другими ИТ-продуктами «Яндекса». Дмитрий Иванов выразил надежду, что тысячи клиентов смогут ускорить разработку цифровых продуктов благодаря удобству инструментов и интеграций SourceCraft.

Первым компонентом платформы станет сервис Yandex Code Assistant — помощник для работы с кодом на базе нейросетей. С его помощью разработчики смогут генерировать продолжение кода на основе его фрагмента. Yandex Code Assistant уже доступен для тестирования на облачной платформе Yandex Cloud.

#яндекс #российское по #yandex
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