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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Стартапы в сфере искусственного интеллекта вынуждены быстрее наращивать прибыль
При этом у них выше и затраты.

Опубликованные ресурсом Financial Times данные исследований Stripe показали, что связанные со сферой искусственного интеллекта стартапы гораздо быстрее наращивают свою прибыль по сравнению с молодыми компаниям предыдущего поколения. Для исследования были взяты данные по платежам в пользу 100 крупнейших стартапов, которые пользуются услугами Stripe, по данным за июль текущего и 2018 года.

Источник изображения: OpenAI

Как выяснилось, выйти на годовой размер выручки в $1 млн стартапам в сфере ИИ удалось в среднем за 11 месяцев. Компаниям «предыдущей волны» на это в среднем требуется 15 месяцев. Более того, ИИ-стартапы на годовой объём выручки в $30 млн вышли в среднем за 20 месяцев, в пять раз быстрее компаний предыдущего поколения.

Аналитики объясняют такие различия потребностью стартапов в сфере ИИ в более крупных капиталовложениях. Соответственно, им нужно быстрее возвращать средства инвесторам, они сильнее заинтересованы в скорейшей монетизации своих услуг. Примером может служить OpwnAI, которая уже через два месяца после анонса ChatGPT привлекла к этой программе 100 млн пользователей, установив мировой рекорд. Сама OpenAI сейчас получает около $3,6 млрд в год, но тратит при этом более $5 млрд, оставаясь убыточной. Зато подобные программы и услуги пользуются хорошим спросом по всему миру, а потому их проще монетизировать.

#аналитика #финансы #искусственный интеллект #openai #стартапы
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