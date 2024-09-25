Их проблемы, так сказать.

Глава Automattic и один из создателей WordPress Мэтт Мулленвег обвинил хостинг-провайдера WP Engine в паразитировании на проекте с открытым исходным кодом и намеренном введении пользователей в заблуждение. Эта резкая критика прозвучала на WordCamp US 2024 и была подкреплена публикацией в блоге Мулленвега, что вызвало бурную реакцию сообщества.

WP Engine, крупный игрок на рынке хостинга для WordPress, с 2010 года строит свой бизнес на коммерциализации проекта с открытым исходным кодом. За 14 лет компания привлекла почти 300 миллионов долларов инвестиций, львиная доля которых (250 миллионов) поступила в 2018 году от инвестиционной компании Silver Lake.

Мулленвег не стал сдерживаться в выражениях, назвав WP Engine «раковой опухолью WordPress» и обвинив компанию в двух серьёзных проступках. Во-первых, по его словам, WP Engine намеренно эксплуатирует недостаточную информированность пользователей, которые путают хостинг-провайдера с самим проектом WordPress. Во-вторых, компания отключает ключевые функции WordPress, призванные защищать контент пользователей.

Подтверждая свои обвинения, Мулленвег привёл данные об инвестициях Automattic и WP Engine в развитие WordPress в рамках инициативы «Five for the Future». Automattic, по его словам, еженедельно выделяет на эти цели 3900 часов, в то время как вклад WP Engine составляет ничтожные 40 часов.

Острой критике подвергся и основной инвестор WP Engine — компания Silver Lake, управляющая активами на 102 миллиарда долларов. Мулленвег заявил, что Silver Lake «абсолютно безразличны идеалы открытого исходного кода», а интересует её исключительно прибыль от инвестиций.

Глава Automattic призвал сообщество WordPress «проголосовать рублём» и переходить к другим хостинг-провайдерам, таким как Hostinger, Bluehost Cloud или Pressable, по окончании контрактов с WP Engine.

«Необходимо чётко и неаднократно повторить: WP Engine — это не WordPress. Даже моя мать была сбита с толку их маркетингом и думала, что WP Engine — это официальная часть проекта. Весь их брендинг, реклама и обещания клиентам построены на этой лжи, и они наживаются на ней», — написал он в своём блоге. Мулленвег также отметил, что WP Engine отключает функцию истории изменений WordPress, позволяющую пользователям откатывать правки контента. WP Engine хранит лишь три последние версии, которые автоматически удаляются через 60 дней. По мнению Мулленвега, это делается исключительно с целью экономии на хранении данных и ставит под угрозу безопасность контента пользователей.

WP Engine отреагировала на обвинения, направив Automattic письмо с требованием прекратить клевету и опровергнуть слова Мулленвега. Компания заявила, что атаки «направлены на нанесение ущерба нашему бизнесу», но подчеркнула, что они «не помешают нам развиваться».

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Мулленвег публично критикует компании, которые, по его мнению, паразитируют на WordPress. Ранее он обвинял GoDaddy в аналогичных действиях.