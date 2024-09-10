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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Роскомнадзор потратит 59 миллиардов рублей на обновление системы блокировки сайтов
Все работы должны быть произведены до 2030 года.

Модернизация системы блокировки интернет-ресурсов в России – главная статья расходов федерального проекта «Инфраструктура кибербезопасности» на ближайшие пять лет (2025-2030 гг.). Согласно документу, с которым ознакомился Forbes, на обновление технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) планируется потратить 58,97 млрд рублей из общего бюджета в 68,77 млрд рублей.

ТСПУ – это программно-аппаратные комплексы, установленные на сетях всех операторов связи. Их задача – фильтровать интернет-трафик и блокировать доступ к запрещённым ресурсам. Несмотря на то, что закон «о суверенном Рунете», обязывающий операторов устанавливать ТСПУ, вступил в силу ещё в 2019 году, РКН продолжает совершенствовать систему, объясняя это необходимостью адаптации к растущему объёму трафика.

В планах ведомства – не только модернизация уже имеющегося оборудования, но и закупка новых, более мощных серверов, разработка новых и актуализация существующих «сигнатур» – шаблонов для анализа трафика. Как отмечают эксперты, это позволит эффективнее выявлять и блокировать VPN-сервисы, которые на данный момент представляют собой сложную цель для ТСПУ.

«Существуют обоснованные замерами технических специалистов предположения, что текущая версия ТСПУ позволяет обнаруживать и блокировать сигнатуры нескольких видов VPN-протоколов, – комментирует ситуацию киберадвокат Станислав Селезнев. – Однако, кроме этих, существуют еще десятки протоколов и сервисов, которые ТСПУ сейчас отследить не может».

Модернизация, по мнению экспертов, может привести к тому, что VPN-сервисы потеряют эффективность для доступа к запрещенному контенту. Кира Таран, эксперт юридической фирмы DRC, напоминает, что использование VPN само по себе не является незаконным, под запретом находится именно обход блокировок.

Стоит отметить, что параллельно с развитием ТСПУ, РКН ведет реестр запрещенных ресурсов, который постоянно пополняется. В него входят сайты с детской порнографией, информацией о наркотиках, способах совершения суицида, онлайн-казино, экстремистские материалы и другие ресурсы, запрещенные к распространению на территории РФ. Установка ТСПУ освобождает операторов от ответственности за блокировку ресурсов из реестра, однако многие из них перестраховываются и продолжают блокировать доступ к запрещенным сайтам вручную.

#роскомнадзор
8
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REY_B_
17:06
Как бы... Если морковка не стоит, значит остаётся вопить что все бабы...
Роскомнадзор потратит 59 миллиардов рублей на обновление системы блокировки сайтов
REY_B_
17:05
В Китае Ютуб можно посмотреть через VPN спокойно. Да только нафиг никому не надо, так как там сначала озаботились о своём контенте
Роскомнадзор потратит 59 миллиардов рублей на обновление системы блокировки сайтов
REY_B_
17:03
И добавит очередную порцию срача, про действия партии и правительства. На Ютубе был срач в который в России мало кто верил. А это будет наш, родной. Перемога!!!
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17:02
Здесь работаешь? Если нет, звони. А то бесплатно твой "талант" пропадает.
Роскомнадзор потратит 59 миллиардов рублей на обновление системы блокировки сайтов
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Станислав Богданов
16:49
Тратить миллиарды на блокировки неугодных сайтов это полезная вещь?
Роскомнадзор потратит 59 миллиардов рублей на обновление системы блокировки сайтов
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