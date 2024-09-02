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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
В ядре Linux Kernel 6.12 появится возможность подробнее узнать о причине фатального сбоя с помощью QR-кода
Это удобно, но «старожилы» не в восторге.

В середине сентября, с выходом ядра Linux 6.12, у пользователей появится возможность увидеть QR-код на экране в случае фатальной ошибки системы (kernel panic). Соответствующий патч, предлагающий добавить опциональную поддержку отображения QR-кода в инфраструктуру обработчика DRM Panic, уже отправлен на рассмотрение.

Идея использовать QR-коды для отображения информации об ошибках не нова. Она обсуждалась ещё несколько лет назад, а в некоторых операционных системах уже реализована. Однако для Linux это сравнительно новый подход. Сторонники инновации утверждают, что QR-код позволит быстро и удобно получить подробную информацию об ошибке, которая в текстовом виде зачастую не помещается на экране и может быть утеряна.

Новая функция написана на языке программирования Rust и требует активации соответствующей опции при сборке ядра. Пользователи также смогут настраивать базовый URL для QR-кода и его версию, что позволит регулировать объем сохраняемой информации.

Несмотря на потенциальную пользу, некоторые эксперты выражают сомнения в целесообразности введения QR-кодов на «синем экране смерти». Они полагают, что в большинстве случаев достаточно стандартного текстового сообщения об ошибке, а QR-код лишь усложнит интерфейс и может сбить с толку неподготовленного пользователя. Время покажет, насколько востребованной окажется новая функция и приживется ли она в Linux. Однако сам факт её появления свидетельствует о постоянном развитии и совершенствовании этой операционной системы.

#linux #bsod #синий экран #kernel
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