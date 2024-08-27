В отношении с Intel Core i5-14600K тоже случились изменения, но не такие масштабные.

Обновление Windows 11 24H2, доступное пока только в программе предварительной оценки Insider Preview, обеспечило заметный прирост производительности в играх. Как сообщают HardwareUnboxed и KitGuru, патч положительно скажется на работе процессоров разных архитектур, включая AMD Ryzen и Intel Core.

Компания AMD уже подтвердила информацию об обновлении, объяснив, почему новые процессоры Ryzen 9000 показывали разные результаты в тестах производительности. Дело в том, что Windows 11 24H2 оптимизирует работу некоторых фоновых механизмов системы, что позволяет Ryzen 9000 эффективнее использовать свои возможности. В официальных тестах AMD эти оптимизации учитывались, а вот обозреватели использовали стандартную версию Windows 11, где их пока нет.

Первыми на расхождения в производительности обратили внимание специалисты HardwareUnboxed, которые протестировали новую версию Windows 11 с процессорами Ryzen 7 9700X (Zen 5) и Ryzen 7 7700X (Zen 4). Позже в тестирование был включён и Intel Core i5-14600K, который также продемонстрировал впечатляющие результаты.

В целом, обновление 24H2 обеспечивает в среднем 10%-й прирост производительности в 40 играх при разрешении 1080p для Ryzen 7 7700X. Это даже больше, чем разница между Zen 5 и Zen 4 в обзорах — то есть, обновление ОС само по себе даёт больше прироста в быстродействии, чем смена поколения процессоров. Для Ryzen 7 9700X средний прирост составляет 11%. При этом разница между 9700X и 7700X в Windows 11 23H2 составляла всего 1% в пользу Zen 5, а с обновлением 24H2 увеличилась до 2%. Это все еще меньше, чем 5-8% заявленные AMD.

Что касается Intel Core i5-14600K, то здесь прирост производительности менее заметен, хотя в некоторых играх, например, в Gears 5, он также присутствует. В любом случае, обновление до Windows 11 24H2 будет полезно и для владельцев процессоров Intel.

Лео Уолдок из KitGuru задаёт резонный вопрос: почему обновление Windows не было выпущено одновременно с релизом процессоров AMD Ryzen 9000? Возможно, Microsoft ждёт выхода процессоров Intel Arrow Lake-S, которые также получат прирост производительности благодаря этому патчу. Ведь не случайно AMD уже обязала всех производителей ноутбуков, выпускающих модели на базе процессоров Strix Point (Zen 5), включать это обновление Windows.

Как бы то ни было, AMD допустила ошибку, не предоставив обозревателям полной информации о влиянии обновления Windows 11 24H2 на производительность новых процессоров.