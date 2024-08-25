«Свободный мир», говорите? Это другое? Или какое?

Миллиардер и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров оказался в руках французской полиции. В субботу вечером его задержали в аэропорту Ле-Бурже, по прибытии из Азербайджана на частном самолете. Как гром среди ясного неба, новость об аресте обрушила курс криптовалюты TON, связанной с проектами Дурова, более чем на 15%. Французское издание TF1 сообщает, что скоро Павел Дуров предстанет перед судом как гражданин Франции, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Правоохранительные органы Франции давно считали Telegram «рассадником преступности». Отсутствие модерации и нежелание Дурова сотрудничать в вопросах борьбы с терроризмом и другими преступлениями стали основными причинами для ареста. Функционал мессенджера, обеспечивающий анонимность, позволял преступникам безнаказанно общаться и координировать свои действия. По словам одного из следователей, Telegram превратился в «платформу номер один для организованной преступности».

39-летний бизнесмен, обладающий гражданством Франции и России, сопровождался телохранителем и женщиной. По данным телеканала TF1, Дуров знал, что является нежелательной персоной во Франции и других странах, где деятельность Telegram находится под пристальным вниманием спецслужб. Причины, по которым он все же рискнул прилететь в Ле-Бурже, пока остаются загадкой.

Несмотря на неожиданность ареста, в Telegram, по неподтвержденной информации, существует план действий на случай задержания основателя. Это наводит на мысль о том, что Дуров предусматривал подобный сценарий и был готов к нему.

Дуров находится под стражей и в ближайшее время ему будут предъявлены обвинения. Среди них могут быть терроризм, оборот наркотиков, мошенничество, отмывание денег и другие тяжкие преступления. Учитывая миллиардное состояние Дурова и отсутствие гарантий явки в суд, его заключение под стражу после предъявления обвинений практически неизбежно.

Этот арест — не просто задержание основателя популярного мессенджера. Это символический удар по анонимности в цифровом пространстве и предупреждение для тех, кто считает себя неуязвимым в виртуальном мире. Задержание Дурова может стать прецедентом, который изменит подход к регулированию интернет-платформ и борьбе с преступностью в сети. Возможно, эра безнаказанности в цифровой среде подходит к концу.