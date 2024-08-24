Даже Discord не потребуется.

Midjourney, популярный генератор изображений на базе искусственного интеллекта, теперь доступен для всех желающих. Как сообщил глава компании Дэвид Хольц, любой пользователь может зарегистрироваться на сайте сервиса и начать генерировать изображения, даже не имея опыта работы с подобными сервисами. Новичкам доступна бесплатная демоверсия, которая позволяет создать до 25 картинок. Для тех же, кто планирует использовать Midjourney для работы или просто хочет создавать больше контента, предусмотрена подписка на один из четырёх планов, отличающихся ценой и лимитом на количество генераций.

Работать с веб-версией Midjourney просто. Интерфейс интуитивно понятен и не требует специальных навыков. Достаточно ввести текстовый запрос, описывающий желаемое изображение, и нейросеть предложит на выбор четыре варианта.

Midjourney не ограничивается генерацией картинок по запросу. Сервис предлагает набор инструментов для тонкой настройки результата и его дальнейшего редактирования. Пользователь может увеличивать и уменьшать изображения, менять ракурс, добавлять новые элементы, корректировать отдельные области и даже менять соотношение сторон. В распоряжении пользователя удобная галерея, где хранятся все созданные им работы.

До недавнего времени доступ к Midjourney был возможен только через мессенджер Discord, что создавало определённые неудобства. К веб-версии сервиса первоначально допускались лишь пользователи, создавшие не менее 10 000 изображений через Discord. Теперь же компания решила сделать свой продукт массовым, открыв его для всех желающих. Для регистрации достаточно иметь учётную запись Google или Discord.

Открытие доступа к веб-версии Midjourney — важный шаг на пути к демократизации инструментов искусственного интеллекта. Теперь создавать уникальные изображения может каждый, независимо от уровня технической подготовки. Это открывает возможности для самовыражения, обучения и творчества в самых разных областях — от дизайна и иллюстрации до рекламы и образования.