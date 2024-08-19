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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Windows 11 позволит управлять энергопотреблением в зависимости от источника питания
Microsoft делает это с оглядкой на мобильные системы.

В тестовой сборке Windows 11 появилась долгожданная возможность настраивать режимы электропитания в зависимости от того, подключён ли ноутбук к сети или работает от аккумулятора.

До сих пор в Windows 11, как и в «десятке», приходилось выбирать один режим энергопотребления вне зависимости от источника питания. Более тонкая настройка скрывалась в недрах «Панели управления», в разделе «Электропитание». Там можно было выбрать план электропитания, а затем – настроить его параметры для работы от сети и от батареи.

Для опытных пользователей это не проблема, но рядовому человеку найти эти настройки было не так-то просто. Microsoft, судя по всему, решила упростить жизнь пользователям и вынесла настройку режимов электропитания в меню «Параметры».

Нововведение доступно в сборке Windows 11 Insider Preview Build 27686, выпущенной в канале Canary Channel. Чтобы изменить параметры энергопотребления, нужно зайти в раздел «Система» > «Питание и аккумулятор» и выбрать нужные опции в разделе «Режим питания».

Стоит отметить, что это пока тестовая сборка, и нет гарантии, что новая функция появится в финальной версии обновления.

Тем не менее, Microsoft явно стремится сделать Windows 11 более дружелюбной для пользователей. Это неудивительно, ведь для многих, особенно для молодого поколения, первым компьютером стал смартфон. Они привыкли к простому и понятному интерфейсу Android и iOS, и Windows приходится подстраиваться под новые реалии.

Впрочем, «Панель управления» пока остаётся на месте, что не может не радовать «продвинутых» пользователей, которые привыкли настраивать систему «под себя». Помимо упрощения управления энергопотреблением, в тестовой сборке есть и другие интересные изменения. Например, размер раздела FAT32 увеличен до 2 ТБ – впервые почти за 30 лет!

#microsoft #windows #windows 11
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