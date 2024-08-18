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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Steam Deck OLED получил полный комплект драйверов для Windows 11, но функция Dual Boot по-прежнему недоступна
SteamOS для консоли предпочтительнее, в любом случае.

Несмотря на то, что Valve продолжает выпускать драйверы и обновления BIOS для Steam Deck OLED, улучшающие работу Windows 11 на этой портативной консоли, большинство пользователей, скорее всего, останутся верны предустановленной SteamOS. Даже недавнее обновление игровой панели Xbox с компактным режимом вряд ли сможет переубедить большинство игроков.

Valve выпустила новый пакет драйверов для Windows 11 на Steam Deck OLED 15 августа 2024 года. Обновления улучшают производительность процессора AMD, беспроводных устройств и воспроизведения звука. Хотя эти изменения не революционны, они вносят важный вклад в стабильность и удобство использования Windows 11 на портативной консоли.

Steam Deck — это, по сути, полноценный, хоть и ультракомпактный, ПК. Он использует стандартный SSD-накопитель, который можно заменить и на который можно установить Windows 11. Однако, это требует полного форматирования накопителя и не позволяет использовать двойную загрузку с SteamOS.

Valve пока не предлагает официального способа двойной загрузки Windows 11 и SteamOS. Несмотря на то, что эта функция ожидалась еще с выходом SteamOS 3, её реализация пока не предвидится. Возможно, двойная загрузка появится в будущем Steam Deck 2, особенно учитывая то, что Valve планирует официально поддерживать SteamOS на портативных консолях других производителей, таких как ASUS ROG Ally.

Хотя Windows 11 на Steam Deck работает вполне удовлетворительно, преимущества SteamOS для большинства пользователей очевидны. Она оптимизирована для работы с портативной консолью и предлагает более удобный интерфейс для игр. Поэтому, несмотря на усилия Valve по поддержке Windows 11, маловероятно, что она станет популярной среди пользователей Steam Deck.

Тем не менее, для тех, кому необходима Windows 11 для определённых задач, всегда есть возможность установить ее на карту памяти microSD. И поддержка Windows 11 со стороны Valve — это хорошая новость для тех, кто хочет иметь возможность выбора.

#microsoft #valve #windows 11 #steam deck oled
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