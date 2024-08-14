Тут и «суперканалы», и новая монетизация, и новые возможности для ботов. Как всегда, кучно.

Сегодня Telegram празднует свой 11-й день рождения. С августа 2013 года мессенджер прошёл путь от стартапа до платформы с почти 1 миллиардом пользователей, не потратив ни цента на рекламу. Этот успех стал возможен благодаря поддержке пользователей и создателей контента, которым Telegram и посвятил своё праздничное обновление. Ключевые нововведения — это «звёздные реакции», платные подписки и возможность монетизации контента для ботов.

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Теперь пользователи Telegram смогут напрямую поддерживать любимые каналы и авторов, отправляя им «звёзды» — своеобразный аналог донатов, приобретаемых за реальные деньги. Владельцы каналов получают 100% от стоимости этих «звёзд» и могут обменять их на криптовалюту Toncoin или использовать для оплаты рекламы со скидкой. Предусмотрена опция анонимной отправки «звёзд» для тех, кто не желает афишировать свою поддержку. В каждом сообщении, получившем «звёздные реакции», отображается список пользователей, отправивших больше всего звёзд.

Авторы контента, в свою очередь, получили возможность создавать платные подписки на свои каналы. Такие подписки могут предоставлять доступ к эксклюзивному контенту, ранним публикациям или VIP-трансляциям. Чтобы оформить платную подписку, пользователям достаточно перейти по специальной ссылке, сгенерированной автором канала.

Расширились и возможности ботов: теперь они также могут публиковать платные фото и видео. Это открывает новые горизонты для монетизации контента и автоматизации каналов. Например, можно создать бота, который будет генерировать изображения по запросу пользователя за определённую плату. Telegram предоставляет разработчикам и владельцам каналов возможность обмена полученных звёзд на Toncoin практически без комиссии. Кроме того, авторы, вкладывающие «звёзды» в продвижение своих каналов через официальную рекламную платформу Telegram, получают скидку 30%.

Ещё одно важное нововведение — «суперканалы», где администраторы могут публиковать сообщения от своего имени или от имени других каналов, которыми они управляют. Это позволяет сделать формат канала более гибким и приблизить его к формату группы. При этом администраторы остаются невидимыми для подписчиков, если сами не выберут опцию публикации от своего имени.

Для пользователей iOS улучшен просмотр документов: теперь они открываются в отдельных вкладках браузера Telegram, что упрощает навигацию и переключение между файлами и сообщениями. Обновление уже доступно для iOS и для пользователей Android, скачавших приложение с сайта telegram.org/android. В Google Play оно появится после одобрения модераторами.