А там, глядишь, и на Legion Go появится.

Компания Valve, известная своей портативной игровой консолью Steam Deck и операционной системой SteamOS на базе Linux (про Steam с играми и так всё понятно), подтвердила планы по поддержке конкурирующих устройств.

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В последних заметках к выпуску SteamOS обнаружилась интригующая строка: «Добавлена поддержка дополнительных клавиш ROG Ally». Как выяснилось, речь идёт о поддержке портативной консоли Asus ROG Ally операционной системой SteamOS.

Лоуренс Янг, дизайнер Valve, подтвердил в разговоре с журналистами издания The Verge, что компания работает над расширением поддержки сторонних устройств в SteamOS. Это не означает, что Asus официально одобрит установку SteamOS на свои устройства или начнёт продавать Ally с предустановленной операционкой от Valve. В Asus ранее заявляли, что выбор в пользу Windows обусловлен, в частности, наличием у Microsoft специальных команд, которые занимаются валидацией и обеспечивают корректную работу операционной системы на различных аппаратных конфигурациях.

В Valve также не называют сроков выхода SteamOS для конкурирующих устройств. По словам Янга, работа продвигается успешно, но система пока не готова к полноценному самостоятельному функционированию. Аналогичная ситуация складывается и с планами по выпуску SteamOS 3 для установки на обычные ПК.

Что касается ранее данного обещания реализовать на Steam Deck возможность двойной загрузки с выбором между SteamOS и Windows, то, как сообщил Янг, эта задача по-прежнему в приоритете, но пока что у Valve не дошли до неё руки.

Стоит отметить, что Valve — не единственная компания, которая видит перспективы в использовании Linux и дружественного к геймпадам интерфейса Steam на портативных Windows-устройствах. Например, компания Universal Blue ещё до выхода Asus ROG Ally X заявила о поддержке этой консоли своей операционной системой Bazzite, также созданной на базе Linux.