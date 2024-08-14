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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Свежее обновление для Windows 11 улучшило «Проводник», меню «Пуск» и кое-что по мелочи
Некоторые улучшения давно просились — ещё с релиза ОС.

Августовское обновление безопасности Windows 11 (KB5041585) привносит ряд изменений в элементы рабочего стола и системные приложения. Среди ключевых нововведений — возможность закреплять приложения из меню «Пуск» на панели задач, дублирование вкладок в Проводнике, а также улучшения в работе управления фокусом на панели задач.

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Обновление устанавливается автоматически, но пользователи могут загрузить автономный установщик (.msu) из каталога Центра обновления Майкрософт. После установки обновления номер сборки Windows 11 изменится на 22631.4037.

Одно из долгожданных изменений — возможность перетаскивать значки приложений из закреплённой области меню «Пуск» на панель задач. Управление фокусом на панели задач стало удобнее. Теперь, нажав Win+T, пользователь сможет перемещать фокус между иконками при помощи клавиатуры. Достаточно нажать на клавишу с буквой, с которой начинается названия нужного приложения.

Также обновление устраняет ряд недочётов в работе «Проводника». В частности, исправлены ошибки с утечкой памяти при открытии архивов и просмотре папок, сбои в работе поиска и некорректное отображение выпадающего меню адреса.

Важным исправлением стало устранение ошибки BitLocker, из-за которой после перезагрузки отображалась страница восстановления, и получить доступ к компьютеру без ввода учетных данных было невозможно. Компания Microsoft настоятельно рекомендует устанавливать обновления, поскольку они содержат исправления критических ошибок операционной системы.

#microsoft #windows 11 #обновления #проводник #пуск #обновления ос
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