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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
VK представила Tutoria — универсальный сервис для организации работы репетиторов с учениками
Сервис объединяет в себе Календарь, Заметки, облачное хранилище и другие инструменты.

Новый сервис VK Tutoria от Mail.ru Group призван упростить взаимодействие репетиторов и учеников, предлагая широкий набор функций для организации онлайн-обучения. Платформа доступна без ограничений по количеству пользователей и занятий, как в веб-версии, так и в мобильном приложении.

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Авторизация в VK Tutoria происходит через VK ID, что избавляет от необходимости создавать отдельный аккаунт. Преподаватели и ученики могут приступить к работе в один клик. Сервис объединяет в себе инструменты для продуктивной работы: Календарь, Заметки, облачное хранилище Mail.ru, интерактивную доску для совместной работы, а также VK Мессенджер и VK Звонки.

«Наша цель — дать возможность каждому репетитору легко и просто делиться знаниями в удобном цифровом формате, — отмечает Сергей Прокудин, руководитель продуктового направления VK Tutoria. — Мы уверены, что сервис поможет усовершенствовать процесс передачи знаний с помощью технологий».

На данный момент платформа бесплатна для всех желающих. VK Tutoria уже доступен для широкого круга пользователей.

#vk #tutoria
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