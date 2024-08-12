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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Ростелеком» приглашает оценить систему «Яга» — отечественную альтернативу Jira
Работать ведь нужно как-то.

«Ростелеком» открыл бесплатный демодоступ к системе управления проектами «Яга». Платформа, призванная заменить иностранные решения Jira и Confluence, входит в экосистему ИТ-продуктов «Лукоморье» и позиционируется как полностью российская разработка.

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«Яга» охватывает полный цикл создания ИТ-продуктов — от идеи до релиза. Платформа помогает эффективно распределять ресурсы, контролировать выполнение задач и анализировать результаты работы. Отдельный модуль «Статьи» предназначен для организации коммуникации и совместной работы команд.

Ключевое преимущество «Яги» — универсальность. Система подходит как ИТ-специалистам, так и бизнес-подразделениям, владельцам продуктов и руководителям проектов из различных сфер.

Оценить функционал и удобство платформы можно в демозоне, доступ к которой открыт после короткой регистрации.

#российское по #ростелеком #яга
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